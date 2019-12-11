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Беларусь установила дипломатические отношения с Барбадосом

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  • 11.12.2019, 20:03
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Беларусь установила дипломатические отношения с Барбадосом
Генриетта Элизабет Томпсон и Валентин Рыбаков​
фото: mfa.gov.by

На днях Беларусь установила дипломатические отношения с Багамскими Островами.

Беларусь установила дипломатические отношения с Барбадосом. Как информирует пресс-служба МИД, соответствующий документ подписали в Нью-Йорке постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков и постоянный представитель Барбадоса при той же организации Генриетта Элизабет Томпсон. Они обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в области туризма.

Барбадос — страна, которая находится на островах на востоке Карибского моря, её население насчитывает менее 300 тысяч человек (в любом областном центре Беларуси жителей больше). Независимость Барбадосом была объявлена в 1966 году.

На днях Беларусь установила дипломатические отношения с Багамскими Островами.


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