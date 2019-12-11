Минтранс прокомментировал нехватку «дозволов» на въезд в Польшу 3 11.12.2019, 20:23

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Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Перевозчикам советуют осваивать новые направления.

«Работа есть — это другие направления для грузоперевозок», — отметил Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси, комментируя ситуацию с нехваткой польских «дозволов», на которую жаловались мелкие перевозчики, пишет tut.by.

Чиновник подтвердил ранее озвученную информацию БАМАП, что договориться с польской стороной об увеличении квоты на «дозволы» не удалось, хотя к этому прилагали максимум усилий и провели несколько встреч.

— Мы общались с польскими коллегами. Чтобы польская сторона выдала нам больше разрешений, мы им даже предлагали ездить по нашей территории без них, но на предложение они не отреагировали.

Во время переговоров Министерство инфраструктуры Польши заявляло о намерении уменьшить количество «дозволов» для Беларуси на 15 тысяч. Мотивировали они это тем, что и те, что у нас есть, использовались неэффективно.

— Но мы отстояли 199 тысяч разрешений — то же количество, которое нам выделили на 2019 год. Также договорились, что 10 тысяч из этой квоты перевозчики смогут использовать в текущем декабре.

Из-за дефицита «дозволов» в 2017—2018 годах было решено их распределять между перевозчиками.

— Над инструкцией по распределению разрешений мы долго работали. Больше девяти месяцев она висела на сайте Минтранса. Ее обсуждали и представители транспортного бизнеса, — рассказал Алексей Ляхнович. — Перевозчики вносили свои предложения и замечания, причем это были не только члены БАМАП, более активными были небольшие перевозчики.

По заявлению замминистра, формула, по которой рассчитывается выдача «дозволов», менялась и согласовывалась со всеми заинтересованными три раза. И только после этого ее утвердили и начали применять.

В Минтрансе проинформировали, что комиссия тщательно проверяла данные перевозчиков, прежде чем выделить им «дозволы». Через МНС выяснилось, что некоторые из них специально завышали выручку, чтобы получить больше разрешений.

— Пересматривать количество разрешений на первый квартал мы не будем. Также не будем давать и дополнительные. Однако по итогам первого полугодия посмотрим, сколько разрешений перевозчики использовали. Возможно, в третьем квартале распределение «дозволов» мы отменим.

В апреле 2020 года с польской стороной снова будут вести переговоры об увеличении квоты на «дозволы». Решено, что от Беларуси на них также поедут отечественные производители, которые экспортируют продукцию через Польшу.

Перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, Ляхнович советует осваивать новые направления, например Россию и Украину.