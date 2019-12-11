Цены на нефть возобновили падение после данных из США 1 11.12.2019, 20:42

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Экспорт американской нефти приближается к новому рекорду.

Цены на нефть заметно снизились вечером в среду после того, как Минэнерго США опубликовало еженедельную статистику по добыче и запасам в стране, передает finanz.ru.

Фьючерсы на сорт Brent спикировали почти на доллар (1,5%) за 15 минут, до отметки 63,01 доллара за баррель. Контракты на WTI к 19.00 по Минску подешевели на 1,3%, до 58,48 доллара за бочку, а в моменте обновляли минимум с начала недели - 58,11 доллара.

Как сообщило управление энергетической информации, на минувшей неделе спрос на нефть в Штатах оказался ниже предложения на 0,8 млн баррелей. Эти объемы осели в коммерческих хранилищах, не найдя конечных покупателей.

Запасы бензина выросли на 5,4 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн, а общие запасы по всем категориям углеводородов подскочили на 17,2 млн баррелей.

Добыча нефти в США снизилась с 12,9 до 12,8 млн баррелей в день, однако экспорт приблизился к новому историческому рекорду - 3,4 млн баррелей в сутки.

Американская статистика отправила нефтяные фьючерсы на уровни до заседания ОПЕК+, где Россия, Саудовская Аравия и еще два десятка стран экспортеров черного золота договорились сократить добычу еще на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы уравновесить предложение и спрос.

Хотя эти цифры выглядят впечатляюще, они всего лишь приводят соглашение в соответствие с уже сложившейся на рынке ситуацией - текущие объемы производства в Саудовской Аравии уже соответствуют новым ограничениям, то же самое касается России, учитывая, что из квоты исключен газоконденсат, говорит стратег главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

Два ключевых участника, таким образом, освобождены от каких-либо дополнительных обязательств, а новые квоты ложатся на плечи стран, которые саботировали сделку и без дополнительных сокращений.

«Решение ОПЕК окажет слабое влияние на баланс на рынке нефти, где основную роль сейчас играет экономическая ситуация, - констатирует Рюкер. - Спрос остается слабым на фоне роста поставок из самых разных регионов, включая США, Канаду, Бразилию и страны бассейна Северного моря, где добыча на гигантском месторождении Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) выросла до 0,4 млн баррелей в день. Таким образом, предложение нефти остается достаточным, а рост добычи в Ливии или ее восстановление в Анголе лишь подтолкнут рынок к состоянию перенасыщенности».

До конца года баррель будет стоить около 60 долларов, а в следующем году котировки уйдут ниже этого уровня, прогнозирует он.