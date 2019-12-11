Невзоров: Белорусы устроили очаровательную бузу в Минске 4 11.12.2019, 21:56

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Александр Невзоров

Беларусь справедливо воспринимает отношения с РФ как огромное горе и гарантию будущего ужаса и безнадеги.

Российский публицист Александр Невзоров прокомментировал в эфире «Эха Москвы» протесты в Минске во время переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.

- Не хватало прямоты в этих переговорах (Путина и Лукашенко в Сочи - прим. Сharter97.org). Правда, ее отсутствие компенсировали в самом Минске, где немедленно устроили очаровательную буйную бузу, очень позитивные погромчики и целую смуту. Потому что любое, самое иллюзорное потепление отношений с Россией Беларусь справедливо воспринимает как огромное горе и как гарантию будущего ужаса и безнадеги. Они (белорусы - прим.) очень проницательны, хотя много ума для осознания таких простых вещей, как мне кажется, не надо. Они знают, что любой «интим» с Россией опасен, - иронизирует Невзоров в эфире «Эха Москвы».