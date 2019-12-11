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Во Франции возобновились протесты из-за пенсионной реформы

  • 11.12.2019, 22:09
Во Франции возобновились протесты из-за пенсионной реформы

Ранее власти Франции пошли на уступки, однако протестующих они не устроили.

В Париже 11 декабря продолжаются массовые протесты по поводу пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона, которую сегодня официально представил правительство Франции. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как известно, что радикальная пенсионная реформа - одна из предвыборных обещаний президента Франции, которая предусматривает изменение принципа начисления пенсий - у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет.

Напомним, во Франции официальный возраст выхода на пенсию - 62 года - не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый "возраст равновесия", по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей. Минимальный размер пенсии для тех, кто отработал полный трудовой стаж, составит 1 тыс. евро.


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