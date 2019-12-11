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Фотофакт: В Дрогичине гаишник остановил немецкого путешественника на веломобиле

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  • 11.12.2019, 22:24
  • 2,975
Фотофакт: В Дрогичине гаишник остановил немецкого путешественника на веломобиле

Веломобиль может развивать скорость порядка 40—50 километров в час.

Читатели ресурса «Першы рэгiён» прислали изданию необычные снимки: инспектор Госавтоинспекции проверяет документы у водителя странного транспорта. Оказалось, что это веломобиль, причем стоит он на уровне старенькой подержанной машины.

За рулем был немец Яша Бейттлер, путешествующий на веломобиле. Несколько дней назад он доехал до Беларуси. Судя по его Instagram, мужчина уже побывал в Бресте, Кобрине и Пинске, а сейчас отправился в Слуцк.

Веломобиль может развивать скорость порядка 40—50 километров в час, цена транспорта зависит от конкретного производителя и наличия двигателя. В среднем веломобиль обойдется в 5—7 тысяч долларов.


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