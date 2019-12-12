Ждать ли курильщикам ценовых шоков? 10 12.12.2019, 8:27

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Что произойдет в случае унификации ставок акцизов с Россией.

Белорусские власти обещали «не допустить резкого роста цен на табачные изделия» в случае унификации налогового законодательства с Россией. На самом же деле, если сближение ставок акцизов не начать сейчас, то в дальнейшем необходимость более резкой гармонизации может привести к ценовому шоку для потребителей, пишет Александр Ярошевич в статье на сайте naviny.by.

Беларусь и Россия обсуждают создание единого Налогового кодекса. Перед правительствами поставлена задача решить вопросы унификации налогообложения в течение 2020-2021 годов, чтобы они реально заработали с начала 2022 года, рассказал после недавних сочинских переговоров двух правителей посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Унификация налогового законодательства предполагает выход на единые ставки акцизов на табачные изделия.

В свое время в рамках Евразийского экономического союза страны договорились выйти на единую индикативную ставку акциза на табачную продукцию к 2024 году. Она будет составлять 35 евро за тысячу штук с диапазоном отклонений не более чем на 20% в меньшую или большую строну.

Сейчас ставки акцизов в Беларуси и России отличаются. В России ставка составляет примерно 27 евро за тысячу штук. В Беларуси — от 7 до 20 евро за тысячу штук в зависимости от ценовой категории.

Если в среднем и высоком ценовом сегменте белорусские ставки находятся на уровне 65-75% от российских, то в низком ценовом сегменте — только на уровне 26%.

Во избежание негативных последствий постепенное сближение ставок нужно начинать уже сейчас, сказал Naviny.by представитель одной из табачных компаний. По его мнению, если это не сделать, то в дальнейшем нужно будет резко повышать акцизы, а это может привести к ценовому шоку для потребителей. Курильщики станут покупать более дешевые сигареты, из-за чего снизятся отчисления в белорусский бюджет. Не исключено также появление серого рынка сигарет в Беларуси. Контрабанда может завозиться из Украины и России.

Но, судя по всему, в ближайшее время власти не планируют кардинально менять акцизную политику. В следующем году в Беларуси ставки акцизов на табачную продукцию повысят на 15%. Точно такое же повышение ставок произошло в этом году.

С начала года средняя цена на отечественные сигареты с фильтром выросла на 4,3% и в ноябре составила 1,45 рубля за пачку, импортные сигареты с фильтром подорожали на 2,4% (до 3,01 рубля за пачку), свидетельствуют данные Белстата.