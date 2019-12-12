Михаил Жемчужный полон оптимизма и готов защищать друзей 1 12.12.2019, 8:53

Михаил Жемчужный

Политзаключенный написал письмо Дмитрию Полиенко.

Политзаключенный Михаил Жемчужный в День защиты прав человека (10 декабря) написал письмо активисту и бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко.

«Добрый день в хату!

С 23 декабря иду в ШИЗО встречать Новый год. С Днем защиты прав человека! Защищать нужно слабых. Наши права мы сами с тобой защитим. А еще и друзьям поможем», — написал политзаключенный.

«Михаил Жемчужный проведет новый год в ШИЗО за очередное «нарушение». Но тем не менее, он не теряет оптимизма и поздравляет с прошедшим днем прав человека.

На днях мы оформили Михаилу полугодовую подписку на 5 газет и 2 журнала.

Помогать политзаключенным можно по-разному, а самое главная поддержка - в ваших словах солидарности. Пишите письма узникам диктатуры!», — написала по этому поводу в «Фейсбуке» активистка Мария Косинерова.