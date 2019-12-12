Логика страуса 15 12.12.2019, 9:22

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Способна ли такая армия защитить страну?

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал еще одно письмо читателя — о проблемах белорусской армии:

- Пару дней назад из военной части под Лепелем сбежал солдат-доприсяжник. Как всегда в подобных случаях, ни о причинах, ни о последствиях «самоволки» - никаких комментариев. Логика страуса: зарыл голову в песок, проблемы не видно — ее как-бы и нет.

Такая позиция говорит о том, где находится наша армия (спойлер: там же, где и вся страна может скоро оказаться) громче, чем официальные заявления министерства обороны.

Дедовщина не рождается на пустом месте. Практика показывает, что в любых местах, где люди находятся в той или иной степени изоляции и несут при этом лишения, формируется иерархия. В здоровом организме, который исправно функционирует, она — официальная, построенная на основании логики. В нездоровом — неофициальная, на основании грубой физической силы, страха и унижений.

Не для кого ни секрет, что в белорусской армии с дедовщиной не только не борются на уровне руководства, но и поощряют ее. При отсутствии патриотического воспитания это единственный способ поддержания видимости дисциплины и контроля. По другому в коллективе, где к руководству относятся как к вертухаям (а иного отношения большинство и не заслуживает) нельзя. Кто был на зоне - поймет. Параллели видны невооруженным глазом.

Страх, угрозы и унижения - единственный способ держать в подчинении тех, кто тебя не уважает. Эта система формируется в Беларуси на всех уровнях, просто армия из-за подобных случаев, которые становятся известными СМИ, лучший пример.

Из воинской части убежать можно, из страны тоже. А можно пробовать что-то менять.

Стоит ли что-то менять в нашей армии, возможно ли это при нынешней власти? Этот вопрос должны задавать себе родители, воспитывающие сыновей.

Способна ли такая армия защитить страну? Этот вопрос актуален уже для всех нас.