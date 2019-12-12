Украина готовит изменения в Минские соглашения 6 12.12.2019, 9:34

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ФОТО: МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ, ТАСС

Это делается к следующему «нормандскому саммиту».

Украина подготовит план изменений в Минские соглашения к следующей встрече по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате. Об этом представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников заявил в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" 11 декабря, сообщает gordonua.com.

"Мы точно напишем эти предложения [до следующего нормандского саммита], они даже были в инициативах президента Владимира Зеленского готовы", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Резников отметил, что действующие соглашения необходимо пересмотреть, чтобы они "сработали". Однако, по его словам, для этого необходимо согласие сторон конфликта.

"Принципиальная должна быть договоренность: "Мы согласны, что есть логика, которая требует внесения изменений в Минские соглашения, так, чтобы они сработали". И дальше оно (согласие сторон) спускается на трехстороннюю контактную группу, где мы уже отработаем редакционно, согласовав с политическими советниками или министрами иностранных дел четырех стран, и дальше будет принято решение, будут внесены изменения. Главное – желание "той стороны" идти на примирение", – сказал Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Во время саммита в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены.

"Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения) окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким и он будет оживлен", – заявила она.