На дне океана обнаружили странное природное явление 12.12.2019, 9:58

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Загадочные объекты образовались примерно 50 тысяч лет назад.

Подводная разведка местности возле побережья Биг-Сура в Калифорнии наткнулась на странное природное явление. Исследователи обнаружили на дне океана тысячи непонятных дыр, пишет lenta.ua.

Ученые из института аквариума Монтерей-Бей выявили примерно 15 тысяч странных образований. Ямы имеют ширину примерно 11 метров и глубину около метра. Исследователи отметили, что тридцать процентов данных углублений заполнены человеческим мусором, а в остальных дырах поселились морские обитатели.

Данное открытые было сделано в рамках изучения оспинов – ямы в диаметре примерно 175 метров и глубиной до 5 метров. Всего их выявлено более 5 тысяч, которые разбросаны по всему побережью Биг-Сура в Калифорнии, но для ученых остается загадкой причина их возникновения.

Стоит отметить, появление небольших дыр стало еще большей загадкой, поскольку оспины образовались примерно 50 тысяч лет назад, на что можно найти логическое объяснение. Однако новые ямы возникли из ниоткуда.

Ученые сначала предположили причастность выделения метана из почвы, но химический анализ полностью опроверг данную теорию. Чтобы получить ответ, экспертам необходимо больше информации и времени.