Сколько будет стоить новогодняя елка для белорусов? 2 12.12.2019, 10:07

Последние новости о елочных базарах.

В Беларуси елочные базары начнут работать 20 декабря. Живые ели будут стоить в среднем от 9 до 16 рублей. Об этом сообщил журналистам первый замминистра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

По его словам, новогодние деревья из лесхозов будут продавать на 1,1 тыс. торговых площадок страны, передает БелТА.

Елочные базары будет работать во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов.

В Минске будет только две точки продаж от лесхозов

В этом году продукция лесхозов практически не будет представлена в Минске. Это связано с изменившимися правилами предоставления торговых площадей.

«Приобрести новогодние деревья по государственным ценам жители столицы смогут только в двух точках: в ГЛХУ «Минский лесхоз» по адресу ул.Багратиона, 70, а также на елочном базаре по ул.Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр», - сообщил первый замминистра.

Он отметил, что лесхозы Минской области будут активно торговать в примыкающих к столице Сенице, Колодищах, Гатово и других населенных пунктах.

О ценах

Цены на новогодние деревья от лесхозов почти такие же, как и в прошлом году. Валентин Шатравко сообщил, что средняя стоимость дерева до 1 м на базарах составит 9 рублей, от 1 до 2 м - 11, от 2 до 3 м - 16. В лесничествах цены будут несколько ниже: 7, 8 и 12 рублей соответственно.

Наиболее выгодные цены будут у лесхозов Брестской области: дерево до 1 м - от 5,9 рубля, от 1 до 2 м - от 7 рублей, от 2 до 3 м - от 9,5 рубля.