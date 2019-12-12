Парламент Израиля самораспустился 12.12.2019, 10:09

Третьи досрочные выборы намечены на март 2020 года.

Сегодня ночью истек срок, отведенный депутатам израильского Кнессета на формирование коалиции – таким образом, парламент утвердил законопроект о самороспуске. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Новые выборы пройдут 2 марта 2020 года.

Издание напоминает, что страна оказалась в состоянии беспрецедентного политического кризиса. Предстоящие выборы станут третьими досрочными парламентскими выборами в стране. Такая ситуация сложилась в Израиле впервые.

Предыдущие парламентские выборы в Израиле прошли 9 апреля. Партия "Ликуд" и оппозиционный "Кахоль-лаван" получили равное количество депутатских мест – по 35. Однако вместе с партнерами по правому крылу "Ликуд" получил большинство и право формировать коалицию. Переговоры оказались безрезультатными.

17 сентября в Израиле прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования "Ликуд" получил 31 место из 120, уступив "Кахоль-Лавану". Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца – 56.