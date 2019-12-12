В общежитии под Петербургом обнаружили мертвого белоруса
- 12.12.2019, 10:16
- 1,342
Мужчина работал слесарем в одной из местных компаний.
Тело 50-летнего белоруса было обнаружено в общежитии в Тихвинском районе (Ленинградская область).
Как сообщает «Мойка78», в полицию позвонил мужчина и сообщил о находке. По данным полиции, посиневшее тело гражданина Беларуси находилось в туалете.
Правоохранители отметили, что следов волочения тела, а также признаков борьбы (как и признаков насильственной смерти на трупе) на месте происшествия обнаружено не было.
Известно, что белорус работал слесарем в одной из местных компаний.