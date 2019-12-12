В общежитии под Петербургом обнаружили мертвого белоруса 12.12.2019, 10:16

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Мужчина работал слесарем в одной из местных компаний.

Тело 50-летнего белоруса было обнаружено в общежитии в Тихвинском районе (Ленинградская область).

Как сообщает «Мойка78», в полицию позвонил мужчина и сообщил о находке. По данным полиции, посиневшее тело гражданина Беларуси находилось в туалете.

Правоохранители отметили, что следов волочения тела, а также признаков борьбы (как и признаков насильственной смерти на трупе) на месте происшествия обнаружено не было.

Известно, что белорус работал слесарем в одной из местных компаний.