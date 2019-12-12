Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 1 12.12.2019, 10:19

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Такой состав команд получился впервые в футбольной истории.

Мадридский «Атлетико» и «Аталанта» из Бергамо стали последними участниками плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщает tut.by.

«Атлетико» достаточно было дома обыграть московский «Локомотив», с чем подопечные Диего Симеоне легко справились. На 17-й минуте португальский вундеркинд Жоау Феликс реализовал пенальти, а в начале второго тайма Фелипе установил окончательный счет матча — 2:0.

В другом матче группы «Ювентус» обыграл в гостях леверкузенский «Байер» — 2:0.

Итоговое положение:

1. «Ювентус» — 16;

2. «Атлетико» — 10;

3. «Байер» — 6;

4. «Локомотив» — 3.

Наиболее напряженной была борьба в группе «С». «Манчестер Сити» уже давно гарантировал себе первое место, а за вторую путевку сражались три команды. В итоге она досталась «Аталанте», которая занимала после пяти туров последнее место. Клуб из Бергамо разгромил в гостях донецкий «Шахтер» — 3:0. Итальянцам могло помешать загребское «Динамо», но хорваты не справились с «Манчестер Сити» — 1:4.

Итоговое положение:

1. «Манчестер Сити» — 14;

2. «Аталанта» — 7;

3. «Шахтер» — 6;

4. «Динамо» — 5.

«Пари Сен-Жермен» завершил групповой этап разгромом «Галатасарая» — 5:0. Подтвердил свой класс и мадридский «Реал», одолевший в гостях «Брюгге», — 3:1.

Итоговое положение:

1. «Пари Сен-Жермен» — 16;

2. «Реал» — 11;

3. «Брюгге» — 3;

4. «Галатасарай» — 2.

Единственной командой, набравшей все возможные 18 очков, стала «Бавария». В последнем туре команда из Мюнхена одолела «Тоттенхэм» — 3:1. В матче за место в Лиге Европы «Олимпиакос» победил «Црвену Звезду» — 1:0.

Итоговое положение:

1. «Бавария» — 18;

2. «Тоттенхэм» — 10;

3. «Олимпиакос» — 4;

4. «Црвена Звезда» — 3.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили «РБ Лейпциг», «Лион», «Барселона», «Боруссия» Д, «Валенсия», «Челси», «Наполи» и «Ливерпуль».

Таким образом, в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют клубы лишь из пяти ведущих европейских чемпионатов — Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. Подобное случилось впервые в истории турнира.