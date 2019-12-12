«Абсурд: сами потушили пожар, отменили вызов МЧС, но все равно остались должны государству» 8 12.12.2019, 10:24

2,741

Минчане рассказали о неожиданном «письме счастья».

Белорус не имеет права на ошибку. Он всегда должен быть собран, внимателен и даже немного предсказывать будущее. А если вдруг человек не соответствует этим характеристикам или хотя бы раз дал слабину, то обязательно найдется контролирующий орган, который, пронзительно посмотрев на него сквозь очки в золотой оправе, накажет за оплошность рублем. Удивительные истории происходят сплошь и рядом: буквально под ногами (и под колесами). Одна из них приключилась прошлым летом с семьей дружных минчан, отдыхавших на даче, пишет onliner.by.

Вот тебе и помыли ковры

— 17 августа 2018 года мы всей своей большой семьей отдыхали на даче, — вспоминает не самый удачный день Сергей. — В какой-то момент решили помыть ковры — мойка высокого давления у нас уже давно была, да и процедуру эту проделывали не раз, поэтому мы с братом раскрутили аппарат, воткнули вилку в розетку в бане и занялись делом.

Не успели толком разогнаться, как в щитке выбило пробки (такое иногда случалось и раньше, хотя проводка у нас полностью исправная, но старое дачное товарищество есть старое дачное товарищество). Андрей пошел в дом, включил пробки обратно, и мы продолжили работу без новых эксцессов.

Закончив «большую стирку», братья вернулись в дом, чтобы заняться другими делами. А в это самое время под крышей бани уже начались невидимые пока проблемы.

— Часов в семь вечера я вышла на крыльцо и обомлела, увидев густой черный дым над нашей баней (пламени не было), — говорит мама Сергея. — Я даже не сразу поняла, что это у нас и от нас: мало ли соседи что-то жгут. А когда разобралась, что к чему, позвала всех скорее на улицу.

Семья разделилась на две части: женская половина начала звонить в МЧС, чтобы вызвать спасателей, мужская — стала своими силами тушить кровлю, благо шланги подходящей длины и вода на участке имелись.

— В 19:05 жена брата дозвонилась спасателям и сообщила о пожаре, — восстанавливает хронологию Сергей. — В это время мы уже вовсю тушили кровлю: я сидел на коньке и поливал водой баню снаружи. Брат стоял на лестнице и заливал чердачное помещение. Через какое-то время мы поняли, что справились — ни огня, ни дыма больше не было.

В 19:17 мама еще раз набрала МЧС, чтобы отменить вызов: зачем людям ехать, если у нас все в порядке. Но на том конце провода сказали, что все равно приедут (есть какая-то внутренняя инструкция), дабы убедиться, что очаг возгорания действительно ликвидирован. Ну, правила есть правила — приезжайте.

Четыре пожарных расчета

— Сотрудники МЧС действительно приехали, причем сразу четыре пожарных расчета и «козлик» — всю улицу перепугали, — говорит женщина.

— На самом деле, к МЧС у нас нет никаких претензий, — уточняет Сергей. — Спасатели все проверили, убедились, что пожар ликвидирован, и уехали. С нами остался только инспектор, чтобы составить протокол. Он сразу предупредил, что получим штраф за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за «попытку включения отключенных в результате аварийного режима работы автоматических предохранителей, в результате чего произошло короткое замыкание электрической сети и возгорание на чердаке бани». Мы и не сопротивлялись — обидно, но бог с ним.

Пробыл инспектор у нас часа полтора, все описал, срезал провода на экспертизу, в общем, проделал большую работу, что было важно и для нас, так как дача у нас застрахована.

После того как проверка была закончена, брату Сергея действительно пришел штраф. Молодой человек его оплатил, и семья забыла о том досадном случае. Но вот государство о семье не забыло.

Иск среди ясного неба

Через один год и три месяца, когда события 17 августа 2018 года совсем выветрились из памяти домочадцев, брат Сергея получил странное письмо и просьбу явиться в Прокуратуру. В частности, прокурор Дзержинского района (не МЧС и даже не по просьбе МЧС) посчитал, что минчанин «нанес вред» Минскому областному управлению МЧС в размере 183 рубля 54 копейки. Формулировка именно такая. Мол, давай плати.

— Я, когда узнала, кто к нам предъявляет претензии, сразу сказала: давайте заплатим, это государство, бодаться бессмысленно. Но сыновья заняли принципиальную позицию: за что мы будем платить, если пожар потушили сами, вызов отменили и никакого вреда точно не нанесли. В общем, они решили судиться, — переживает минчанка.

Вскоре Андрею прилетел иск за подписью прокурора Дзержинского района старшего советника юстиции Э. П. Свентуховского: «Прошу взыскать с гражданина в пользу учреждения „Минское областное управление МЧС“ 183 рубля 54 копейки в счет возмещения вреда, а также государственную пошлину в размере 9 рублей 20 копеек».

— Мы до сих пор так и не можем понять, какой именно вред нанесли местному МЧС? Били стекла? Прокалывали шины? Царапали авто? Мы просто вызвали спасателей, чтобы они выполнили свою работу. Ничего больше. Разве это не бюджетная организация, которая существует на наши налоги и в целом существует для того, чтобы помогать людям, спасать их? Когда у нас ввели плату за вызов, который к тому же был отменен? — рассуждает Сергей.

Чтобы понять, что происходит, Сергей и Андрей написали официальные обращения в МЧС и Прокуратуру. «Нам хотелось выяснить, неужели понятия „выезд пожарной бригады по вызову“, „вред, причиненный имуществу юрлица“ и „затраты на тушение пожара“ — одно и то же? А также в каждом ли случае обращение гражданина Республики Беларусь в бюджетную службу экстренной помощи (101, 102, 103) трактуется как „вред, причиненный имуществу“? По каким вообще критериям определяется, кто причиняет вред имуществу, а кто нет? Ну и в целом: является ли исполнение экстренными службами помощи служебных обязанностей причинением вреда имуществу министерства?»

Ответы не заставили себя долго ждать. Вот что пишет МЧС: ответ максимально нейтральный.

А вот как отреагировала Генеральная прокуратура, где братья надеялись получить ответы.

5 декабря состоялось второе и последнее заседание суда по этому делу. Фемида решила, что семья должна заплатить за вызов, ой, то есть за нанесенный вред. Молодые люди намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции: «Пойдем до конца».

— На наш взгляд, абсурдна сама ситуация: сами потушили пожар, отменили вызов, оплатили штраф, а через год с лишним нам приходит требование платить еще, да ведь и формулировка какая — как будто мы не на законных основаниях помощью специалистов воспользовались, а куда-то пришли и умышленно вредили МЧС! Выходит, каждый, кто обращается за помощью к службам быстрого реагирования, может потом получить такой счет? — рассуждает Сергей.

Случай действительно неоднозначный: мы привыкли, что за вызов скорой, милиции (в эти службы мы, как правило, обращаемся чаще, чем в МЧС) дополнительно платить ничего не приходится — вроде как все уже вычли из наших зарплат, даже не дав подержать деньги в руках. Да и те, кто обращался в МЧС, чтобы бойцы помогли спасти котика-собачку, вроде не жаловались на то, чтобы им потом выставляли какой-то счет? Но, может, мы чего-то не знаем и «письмо счастья» может прилететь любому из нас, кто звонил по короткому номеру в поисках помощи?..

Полторы недели назад мы отправили официальный запрос в Прокуратуру Дзержинского района с просьбой пояснить этот конкретный случай и в целом растолковать, как работает законодательство. На дублирующий телефонный звонок с просьбой предоставить оперативный комментарий нам возразили, что ответ будет дан в отведенный законом срок. А это от двух недель до месяца. Как только письмо из высокой инстанции окажется у нас, мы его опубликуем.

Возникли вопросы и к МЧС: служба хоть и пояснила в официальном ответе, что не выступала инициатором иска, но все же братья не могут понять, почему все четыре машины, прибывшие на их вызов, проехали абсолютно разное расстояние.

— Расстояние может быть разным, так как пожарные аварийно-спасательные подразделения дислоцируются в разных местах, также на момент получения сообщения о происшествии техника может находиться не по месту дислокации, именно потому при сообщении о ЧП высылается минимум две единицы, — пояснила официальный представитель областного управления МЧС Анастасия Швайбович.