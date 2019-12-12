Первая чеченская: опубликованы малоизвестные кадры 12.12.2019, 10:35

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Фото: AFP

Четверть века назад в Москве был подписан указ о войне.

25 лет назад, в декабре 1994 года, Борис Ельцин подписал указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики". Вооруженные силы и подразделения МВД РФ вошли на территорию Чечни. Началась Первая чеченская война, сообщает Радио Свобода.

Через два года, летом 1996-го, в Хасавюрте был подписан "мирный договор", фактически – капитуляция Москвы. Российская армия потеряла более 5 тысяч военнослужащих, тысячи остались инвалидами. Точные потери среди мирных жителей Чечни и бойцов чеченских отрядов, противостоявших федеральным войскам, до сих пор не известны. По оценкам правозащитников, убиты были от 25 до 30 тысяч человек.

В декабре 1994 года шла подготовка к переговорам между российским президентом Борисом Ельциным и президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. Несмотря на заявления Москвы о том, что никакого силового решения не будет, вокруг Грозного были вырыты траншеи, чеченцы приготовились к сопротивлению. 11 декабря 1994 года.

Российские военнослужащие греются у костра в дагестанском Хасавюрте на границе с Чеченской Республикой, ожидая приказа двинуться на Грозный.

Президент России Борис Ельцин (слева) и премьер-министр России Виктор Черномырдин готовят документы для обсуждения ситуации в Чеченской Республике на заседании правительства в Москве. 27 декабря 1995 года.

Президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев спешно проводит пресс-конференцию в одном из сел Чечни. Он потребовал прекратить убийства мирных граждан и начать немедленные переговоры между Москвой и Грозным. 11 января 1995 года.

Самый большой ущерб республике нанесли бомбовые удары авиации. У чеченских отрядов не было систем ПВО, а грозненский аэропорт с небольшим количеством самолетов был разбомблен еще до официального ввода российских войск.

Грозный бомбили интенсивно и круглосуточно. Президентский дворец был разрушен. На фотографии чеченские бойцы бегут от одного разрушенного дома к другому. 12 января 1995 года.

Этот пожилой мужчина в традиционной чеченской папахе из каракуля примкнул к силам ополчения. 31 декабря, накануне Нового года, начался штурм Грозного, который закончился провалом: бронетехника горела на улицах города, были убиты около полутора тысяч российских солдат, в основном слабо подготовленных военнослужащих срочной службы. Тысячами исчислялись потери среди мирного населения.

Чеченский боец играет на пианино в центре Грозного. Многие дома в первые дни войны были разграблены военнослужащими федеральных войск, а потом подвергнуты бомбардировке или подожжены. 22 декабря 1994 года.

Чеченский боец с пулеметом направляется к центру Грозного, где продолжаются ожестосточенные столкновения между российской армией и чеченскими отрядами. 17 января 1995 года.

Чеченский боец возвращается к позициям с двумя снарядами. 26 января 1995 года.

Российские войска продолжают интенсивные бомбежки и ракетные обстрелы Грозного. Очень много погибших и раненых. Два ополченца выводят раненого из центра города на окраину. 25 декабря 1994 года.

Чеченская семья покидает Грозный, спасаясь от бомбардировок и ракетных обстрелов. В городе не осталось машин и общественного транспорта. 20 января 1995 года.

Пожилые супруги покидают Грозный со своими пожитками, уместившимися на санках. В городе нет света, газа, воды и еды. 24 января 1995 года.