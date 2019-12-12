закрыть
12 декабря 2019, четверг, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

С усами и без

  • Аркадий Янковский, kasparov.ru
  • 12.12.2019, 10:43
  • 1,135
С усами и без
АРКАДИЙ ЯНКОВСКИЙ

Конгломерат функционирует по собственным установкам и понятиям.

Убитый в Берлине агентом СВР гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, оказывается, был "террористом, взрывавшим метро".

Правозащитник Лев Пономарев "вел тайные переговоры с японцами о Курильских островах"…

В России никогда не существовало государственной системы поддержки и сокрытия допинга в спорте…

Это и многое другое вы узнаете от пресс-секретаря фээсбэшно-криминально-репрессивного конгломерата, действующего на территории России. Пресс-секретарю бесполезно задавать вопросы о соответствии деяний конгломерата Конституции РФ, это не в его компетенции. Конгломерат функционирует по собственным установкам и понятиям, а пресс-секретарь всего лишь лицо, комментирующее все события постфактум.

Его зовут Владимир Владимирович Путин.

Этот государственный служащий занят и другими важными делами частного характера, поэтому для получения общественностью и журналистами комментариев в оперативном режиме по текущим вопросам у пресс-секретаря есть собственный пресс-секретарь. Он обладает сходными полномочиями и почти неотличим в профессиональном словоблудии от главного пресс-секретаря.

Существенная разница только в том, что у младшего пресс-секретаря имеются усы!

Аркадий Янковский, kasparov.ru


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников