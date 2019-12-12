С усами и без Аркадий Янковский, kasparov.ru

12.12.2019, 10:43

1,135

АРКАДИЙ ЯНКОВСКИЙ

Конгломерат функционирует по собственным установкам и понятиям.

Убитый в Берлине агентом СВР гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, оказывается, был "террористом, взрывавшим метро".

Правозащитник Лев Пономарев "вел тайные переговоры с японцами о Курильских островах"…

В России никогда не существовало государственной системы поддержки и сокрытия допинга в спорте…

Это и многое другое вы узнаете от пресс-секретаря фээсбэшно-криминально-репрессивного конгломерата, действующего на территории России. Пресс-секретарю бесполезно задавать вопросы о соответствии деяний конгломерата Конституции РФ, это не в его компетенции. Конгломерат функционирует по собственным установкам и понятиям, а пресс-секретарь всего лишь лицо, комментирующее все события постфактум.

Его зовут Владимир Владимирович Путин.

Этот государственный служащий занят и другими важными делами частного характера, поэтому для получения общественностью и журналистами комментариев в оперативном режиме по текущим вопросам у пресс-секретаря есть собственный пресс-секретарь. Он обладает сходными полномочиями и почти неотличим в профессиональном словоблудии от главного пресс-секретаря.

Существенная разница только в том, что у младшего пресс-секретаря имеются усы!

Аркадий Янковский, kasparov.ru