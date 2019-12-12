Гордон: На «нормандских» переговорах сидел охранник Путина с пистолетом 1 12.12.2019, 11:05

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Фото: Thibault Camus / AP

Украинский журналист поделился впечатлениями от встречи в Париже.

Об этом украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в видео Youtube, которое опубликовал сайт "Гордон".

- Что касается самой встречи. Я говорил до ее начала и во время, что ничего не жду от того, что четыре лидера встретятся и между собой переговорят. Слава Богу, что не было таких изматывающих переговоров, как в Минске. Которые длились, если память мне не изменяет, 17 часов. Путин тогда брал всех измором. К слову, Путин стареет. Это видно не только глядя на него в непосредственной близости – члены нашей делегации говорили мне, что несколько раз он терял нить разговора. Не сразу включался и не сразу понимал, с чего начали и к чему надо прийти.

Я понимал, что цели и задачи у Владимира Зеленского и Путина настолько разные, что найти спасительный компромисс, когда будут довольны обе стороны, просто невозможно. Путин хочет, чтобы Крым навсегда остался "российским", и этот вопрос был закрыт. Чтобы с России сняли санкции Запада. И вдобавок он хочет воткнуть Донбасс Украине на условиях РФ. Зеленский никогда не согласится на то, что Крым – это закрытый вопрос и что это "Россия". Это касается не только Зеленского – ни один украинский президент, если он видит себя дальше в политике, никогда не пойдет на то, чтобы заявить, что Крым больше не украинский.

Зеленский хочет, чтобы оккупированные территории Донбасса вернулись в Украину, но на условиях Украины. И вот тут началась рубка на переговорах. Путин сказал: сначала выборы на Донбассе, а потом украинские пограничники, армия выходят к границе с Россией. Зеленский сразу же сказал, что никогда на это не согласится и этого не будет. Дальше Путин сказал о необходимости закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции Украины. Зеленский тут же сказал: нет, это невозможно. Даже хотя бы потому, что Верховная Рада никогда не наберет 300 голосов для закрепления этой поправки в Конституции. И этот вопрос тоже сразу отпал.

Путин и Зеленский изначально не могли договориться. Но и один, и второй хотели посмотреть друг другу в глаза. Каждый, естественно, преследуя при этом свои интересы. Я думаю, Путин рассуждал примерно так: "Ну что этот пацан понимает в большой политике? Он еще вчера выступал на сцене, смешил людей. Кавээнщик, комик из "Квартала 95". Да у него и времени не было наблатыкаться и понять, по каким законам движутся эти большие звезды". Поэтому я уверен, что Путин рассчитывал по всем правилам, которым его обучали в комитете КГБ, очень вежливо, красиво подойти к Зеленскому и склонить его на свою сторону. Кстати, Путин, как мне говорили члены украинской делегации, очень вежливо общался с Зеленским, исключительно на "вы". Мягко стелил.

Зеленский, в свою очередь, рассуждал примерно так: "Ну посмотрю Путину в глаза. Я же тоже умею коммуницировать с людьми, у меня же тоже богатый опыт общения. Ну попробую, может быть, что-то выкрутить для Украины". Но тоже не получилось – выкрутить что-либо у Путина не могли даже выдающиеся мировые лидеры с огромным опытом международных отношений и встреч.

Путин был очень зол. Я сидел на итоговой пресс-конференции напротив него. Нас, наверное, отделяло 10 метров. Я внимательно вглядывался в его лицо и пытался понять, о чем он думает. Он был раздражен и почти не смотрел в зал. Путин все время что-то писал. Ноги ходили ходуном, что выдавало его нервное состояние. Он был недоволен встречей. Кстати, как рассказал Арсен Аваков, во время встречи Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления. Может быть, именно поэтому Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции. Пришли Ушаков, Сурков, Новак, Песков и так далее, а Лаврова не было.

Еще один инцидент произошел, когда работали советники и окружение президентов. Сорвался Сурков – человек, в общем-то, всегда невозмутимый. А сорвался он потому, что увидел – все идет не по плану. И очень жестко попытался наехать на Андрея Ермака. Причем, как мне сказали члены нашей делегации, несколько раз дернулся на него. Но немцы и французы как-то их развели по разные стороны баррикад. В результате не договорились ни до чего. Кроме того, что до 31 декабря произойдет обмен пленными по принципу "всех на всех". Я думаю, это состоится. Путину очень важно показать, что он хоть что-то выполняет. Возможно, будут какие-то подвижки в газовых вопросах.

Что касается Донбасса и Крыма. Украина не признает Крым российским. Россия не готова отдать Крым Украине. Что касается временно оккупированного Донбасса – чистая заморозка конфликта, гнойник на теле Украины. И это хорошо увязывается в российскую доктрину гибридной войны. Кстати, если вы хотите понять, что собой представляет теория и практика гибридной войны по-российски, я рекомендую прочитать статью начальника генштаба вооруженных сил РФ Герасимова, опубликованную в начале 2013 года. Почитайте, это потрясающе. Все, что происходит с Грузией, Украиной, – там все написано простым, доступным языком. Поэтому – заморозка конфликта. Украина не соглашается на выборы до выхода на границу с РФ. А Россия не соглашается на выборы после выхода Украины на границу. Это тупик. И, на мой взгляд, при жизни Путина этот вопрос никогда решен не будет. Так же, как при его жизни не будет решен и вопрос Крыма.

Поэтому, я считаю, Украине нужно заняться собой, строить процветающую экономику и быть манком для тех бывших граждан, которые остались в Крыму или на Донбассе. Кроме того, я совершенно убежден, что Украина должна обратиться ко всем жителям оккупированных территорий Донбасса и сказать: кто хочет жить в Украине – мы за государственный счет переселяем вас, обеспечиваем работой и жильем. Это будет гуманно и правильно.

Вчера мы довольно долго общались с Зеленским. Он поднял очень важный вопрос, от которого Путина, конечно, корежило. Путин настаивает на решении вопросов в трехсторонней контактной группе в Минске, где присутствуют представители Украины, РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР". Зеленский, кстати, на пресс-конференции недвусмысленно назвал их сепаратистами. Он сказал, что это очень хорошо – что представители тех, кто остался на оккупированных территориях Донбасса, присутствуют в Минске. А почему же на переговорах нет представителей тех, кто оттуда уехал? Ведь это более 1,5 млн человек. Это цвет интеллигенции, бизнеса, врачи и так далее. Сколько у меня друзей из Донецка и Луганска, которые процветали при украинской власти, имели бизнес, недвижимость, культурное наследие и так далее! Но они вынуждены были бежать, многие сейчас в Киеве. Они не могут находиться на Донбассе. И я их спрашиваю: вернетесь ли вы в Донецк, если все утрясется и там снова будет Украина? Ответ 99,9%: нет, все, мы уже здесь. Поэтому Зеленский настаивает, что этих людей тоже нужно слушать. Они тоже жители Донбасса. Это важный момент.

Я вчера пошутил с Владимиром Александровичем. Я сказал ему, что Путин был очень зол на пресс-конференции. Мол, вы что, утратили свое умение рассмешить людей? Мы, конечно, посмеялись над этим.

Мне очень интересно было посмотреть за реакцией Макрона и Меркель. Меркель – уходящая натура – на ее лице не отражаются никакие эмоции. У меня впечатление, что ей вся эта история уже осточертела. Она от нее устала. Она вообще устала. Ей надоел вечно врущий Путин, с которым нельзя сварить каши. Ей надоел Порошенко, который все время просил помощи, а сам был отцом украинской коррупции. Меркель уже хочет на пенсию. И думаю, этим объясняется то, что она практически не вмешивалась в переговоры. Модерировал переговоры Макрон, выглядел он очень живо, дал всем слово, в том числе и на пресс-конференции. Все-таки молодость есть молодость.

Что интересно – во время закрытых переговоров не допускаются люди с оружием и телохранители. Их в комнату переговоров не пускают. В этот раз произошла потрясающая история. Один из сотрудников личной охраны Путина получил аккредитацию как член делегации. И вот этот огромный человек с пистолетом сидел прямо в комнате переговоров. Это удивительный факт, о котором никто не говорит. Такого быть не должно. Я считаю, это прокол французов. А может, это была просьба россиян, на которую французы закрыли глаза. Но факт беспрецедентный: сидят четыре лидера таких государств и там же – человек с оружием, мощной фактуры, который, наверное, может многое.

Если говорить о встрече в нормандском формате, которая вроде бы планируется через четыре месяца, то я позволю выразить сомнения в том, что она состоится. Потому что Меркель и Макрон понимают, что эти встречи бесперспективны. Что ни Путин, ни Зеленский не отойдут за свои флажки, которые они себе четко очертили. Компромисс на сегодняшний день невозможен. И ждать его через четыре месяца тоже не стоит. Мы получили серую зону – Донбасс. Мы с этим будем жить. С этим будет жить и Россия, которая не хочет включать Донбасс в свою территориальную принадлежность. Думаю, дальше всех участников этого процесса рассудит история. Я понял главное – украинцам надо перестать терять нервы, думая о Крыме и оккупированных территориях Донбасса. Украинцам надо строить свою экономику, быть процветающей нацией и подавать пример всем россиянам, чтобы они поняли – демократия и свобода лучше клетки. Даже если эта клетка золотая.