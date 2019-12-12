Белорусы бойкотируют техосмотр и требуют нового закона 6 12.12.2019, 11:15

Какой вариант наиболее справедливый?

О том, что дорожный налог могут отвязать от техосмотра, стало известно несколько дней назад, пишет издание «Кур’ер».

Что говорят «наверху»

Еще в пятницу, 29 ноября, на пресс-конференции министр финансов Максим Ермолович министр финансов, сообщил, что Минфин подготовил проект указа, который изменит (если его примут) систему уплаты дорожного сбора. В частности, его хотят отвязать от техосмотра. В связи с этим уплатить сбор будет проще, а контроль усилится.

Министр финансов отметил, что белорусам предоставили право уплачивать этот сбор на минимальный срок — один месяц. Но автовладельцев будут стимулировать платить и за больший срок. Кроме этого, будет установлен четкий порядок периодичности.

Проект указа сейчас проходит обсуждение в правительстве.

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия указа, Максим Ермолович пояснил, что жесткие временные рамки не закладываются. По его оценке, пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение.

Что говорят «на местах»

Вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра обсуждается уже давно. Но сроки принятия решения не определены до сих пор.

Что думают о заявлении министра белорусские водители, рассказал Олег Бессонов, руководитель Слуцкой диагностической станции УП «Белтехосмотр»:

«Этого документа мы все ждем довольно давно, его принятие затянулось практически на год. Сейчас люди в ожидании. Все, конечно, обсуждают предполагаемые скидки по уплате дорожного сбора и кому они будут предоставлены.

Ажиотажа при прохождении техосмотра автомобилей в Слуцке не отмечается».

Белорусы требуют нового закона и предлагают свои варианты

Появилось еще одно предложение оплаты дорожного сбора. Его предлагают привязать к пробегу.

Сейчас госпошлина привязана к техосмотру, что водители считают крайне несправедливым: разные люди ездят с разной частотой и так же по-разному эксплуатируют проезжую часть.

Потому водители требуют более честной альтернативы - привязать сбор к топливу, но в Минфине не спешат, говорят, что «может подорожать буквально все».

«Из народа» пришла еще одна идея - увязать сбор с пробегом.

«Стоимость дорожного налога высчитывать из пробега транспортного средства между интервалами ТО (раз в год, раз в два года или каждые 10-20 тыс км), - за эту идею собирают подписи авторы новой петиции. - Стоимость бензина останется прежней, соответственно владелец ТС не платит налог при работе вхолостую при прогреве или в пробке. Также налог не будут платить те, кто использует бензин не для транспорта, а для генераторов, косилок и прочего. При таком подходе уменьшается необходимость контроля ТС камерами, что само по себе является затратным проектом. Электромобили платят дорожный налог как все - это тоже автомобили, и они также приводят к износу дорог. Сейчас оплата налога и ТО производятся раз в 2 года или раз в 1, но есть большое количество транспортных средств, которые стоят в гаражах, на отапливаемых паркингах и практически не ездят, при этом не теряя эксплуатационных свойств. Такие транспортные средства находятся в лучшем состоянии, чем часть новых ТС, которые используются в режиме «на убой» и задолго до подхода 10 лет приходят в куда более плачевное состояние».