В Перу задержали подводную лодку с двумя тоннами кокаина 12.12.2019, 11:25

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Субмарина следовала в Мексику.

Патрульный катер доставил в среду вечером на базу ВМС Перу в Паите полупогружное судно с двумя тоннами кокаина, задержанное в субботу в 180 милях от берега с четырьмя членами экипажа, сообщает РИА Новости.

"Четверо задержанных в ходе операции будут доставлены в Лиму, равно как и две тонны кокаина. Субмарина останется в распоряжении ВМС для детального исследования", - сообщил прокурор Хорхе Чавес Кортина, слова которого приводит издание Comercio.

По словам Чавеса, подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора, что говорит о слабой бдительности властей соседней страны.

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.