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Москва выслала двух немецких дипломатов

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  • 12.12.2019, 11:43
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Москва выслала двух немецких дипломатов

Дипломаты должны покинуть страну в течение двух суток.

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон-грата, сообщается на сайте МИД. Дипломаты должны покинуть страну в течение двух суток, сообщает РБК.

Ранее в МИД вызвали посла Германии Гезе фон Гайра и выразили протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Напомним, 4 декабря Германия объявила о высылке двух российских дипломатов. Произошло это на фоне громких заявлений прокуратуры ФРГ о том, что за резонансным убийством в Берлине, вероятно, стоят российские власти. Напомню, в августе этого года 44-летний Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине загадочным киллером-велосипедистом.


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