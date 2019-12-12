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Тайные газовые соглашения

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  • Виктор Небоженко, «Главред»
  • 12.12.2019, 12:01
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Тайные газовые соглашения
Фото: ТАСС

«Формулу Штайнмаера» постигнет судьба Минских договоренностей.

Не надо себя обманывать и бояться. В Украине пока нет политически активных, массовых сил, способных удовлетворить претензии Кремля на легитимацию сепаратистского Донбасса.

Пока президент Владимир Зеленский, находясь под общественным давлением, не пошел на поводу Владимира Путина. А сама "пятая колонна" Кремля, засорившая госуправление, бизнес, силовиков и СМИ Украины не справится с заданием хозяина Кремля.

Подписанное президентом Украины Зеленским в Париже, в рамках нормандской четверки, заключительное коммюнике не является договором, обязательным к исполнению в суверенной стране. Точно так, как и позорные Минские соглашения, подписанные Порошенко и Путиным.

Поэтому публичная инкорпорация "формулы Штайнмаера" в украинское конституционное поле постигнет судьба имплементации Минских соглашений.

Другое дело тайные, секретные соглашение по газовому договору между Украиной и Россией. Здесь Кремль может легко обмануть Киев, а украинские власти, в свою очередь, могут легко обмануть украинское общество ("формула Коболева"), доказывая нам, что заключения этого авантюрного договора в пользу России требует от нас Запад и у нас не было выбора.

Виктор Небоженко, «Главред»


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