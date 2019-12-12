Ученые раскрыли секрет долголетия макак 12.12.2019, 12:17

Биологи в течение семи лет изучали обезьян на острове Кайо Сантьяго.

Биологи, изучившие популяцию макак на Кайо Сантьяго — небольшом (600 метров) островке неподалеку от Пуэрто-Рико, сделали интересное открытие. Крупных хищников там нет, поэтому самая очевидная версия — что друг может предупредить об опасности — отпадает сразу. Впрочем, давайте по порядку, пишет «Популярная механика».

Макаки-резусы являются одним из излюбленных медиками и биологами объектов различных опытов в лабораториях всего мира и в данном случае использовались в этом же качестве. Собственно, их предков когда-то для этого и привезли на остров.

В данном случае биологи в течение семи лет изучали четыре вида социальных связей в группе макак, а именно: факт общения со многими другими обезьянами, наличие стабильных связей с немногими избранными коллегами, участие в крупных группах с возможностью посредничества между подгруппами и совместная деятельность. Объектом изучения были только самки.

Выяснилось, что наличие стабильных дружеских отношений снижает вероятность смерти макаки на 11% в год. Прочие типы социальных отношений столь заметного влияния не имели.

Причины этого пока не ясны. Наличие подруги не помогает в доступе к пище, которой на островке много, и не защищает от хищников, которых там нет. Тем не менее, эффект налицо. Возможно, будущие исследования прояснят его причины.