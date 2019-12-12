Опомнились

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12.12.2019, 13:00

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Сменить несменяемого может стать популярной политической идеей в РФ.

Канал ТНТ снял с показа сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Удивительно, что этот сериал вообще пустили в эфир, прокрутив 3 серии.

Пропаганда образа простого человека, который вдруг может стать главой государства, сменив несменяемого, – опасная политическая идея. Взрывоопасная в России.

«Такое искусство нам не нужно», — спохватились в Кремле. И сначала канал ТНТ вырезал из первых эпизодов нелицеприятное упоминание о Путине, а потом уже из программы ТНТ шустро был выпилен весь сериал. И шкуркой прошлись по краям, чтобы легче встала какая-нибудь развлекательная образина.

Слуги народа в российской власти не нужны. У российских правителей иное понимание назначения власти. В России народ существует для власти, а не власть для народа.

Здесь нужен сериал «Слуга власти».

Про какого-нибудь скромного православного героя, готового всю жизнь пахать на ожиревших правителей, воевать за них, кланяться, благодарить, расчесывать шуваловских корги и подносить чемоданы брилевым, вылетающим на родину – в Англию. Поругивая при этом Запад.

Такой сериал пойдет на российском телевидении в прайм-тайм, как паровоз. Чух-чух-чух! Никто его не остановит. Только очумелые соловьевы да киселевы будут стоять, окоченев от зависти, окрест дороги, тараща оловянные глаза, обдаваемые паром локомотива, летящего в будущее из народных глубин.

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