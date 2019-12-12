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В Минске безбилетница распылила газ в лицо контролеру

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  • 12.12.2019, 13:02
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В Минске безбилетница распылила газ в лицо контролеру
иллюстрационное фото

История произошла с 59-летней женщиной.

В Минске безбилетница распылил газ в лицо контролеру. Как информирует пресс-служба столичной милиции, происшествие случилось еще 4 декабря. В одном из автобусов контролеры обнаружили "зайца" и предложили пассажирке выйти на остановке, сообщает euroradio.fm.

59-летняя женщина вышла вместе с ними, но решила убежать от них. Она достала из сумки перцовый баллончик и использовала его. С места происшествия злоумышленница убежала, но уже через минуту ее задержали милиционеры.

Пострадавшему контролеру оказали первую помощь на остановке и вызвали "скорую". Какое наказание ожидает женщину, не сообщается.


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