Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить «Ротор» из Волгограда 12.12.2019, 13:04

Александр Хацкевич

Белорусский тренер может возглавить клуб из РФ.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич может возглавить «Ротор», информирует «Чемпионат». Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения, пишет «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что белорусский специалист может возглавить брестское «Динамо».

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды имеется 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» в августе 2019 года.