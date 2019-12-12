Cтало известно, когда выйдет на экраны новая часть «Матрицы» 6 12.12.2019, 13:11

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В съемках участвуют актеры из первых трех фильмов.

Киностудия Warner Bros. объявила дату выхода четвертой части фильма «Матрица». Премьера назначена на 21 мая 2021 года, пишет журнал «Нож» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Также стало известно, что на 1 июля 2022 года студия запланировала премьеру фильма Flash по мотивам комикса DC Comics. В супергероя перевоплотится Эзра Миллер.

О съемках сиквела «Матрицы» сообщалось летом 2019 года. В съемках участвуют актеры из первых трех фильмов — Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Режиссером выступает Лана Вачовски.

Первый фильм «Матрица» вышел в 1999 году.