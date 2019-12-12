Отдых в Беларуси подорожал почти вдвое 11 12.12.2019, 13:29

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Фото с сайта miroved.com

Это обеспокоило в первую очередь российских туристов.

Отдых, в том числе для российских туристов, в санаториях и на курортах Беларуси за последние два года подорожал примерно в два раза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в отрасли, она отметила, что Беларусь остается многолетним лидером среди стран СНГ по количеству проданных россиянам путевок, пишет ria.ru.

«Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли. Ее популярность объяснялась тем, что отдых в Беларуси стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России», — пояснила представитель АТОР.

Она уточнила, что за последние два года турпродукт в Беларуси подорожал почти в два раза.