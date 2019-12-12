«Ты не сдох еще, щенок?» 18 12.12.2019, 13:40

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Дмитрий Шевченко

Фото: svaboda.org

Скандальная история в Рогачеве получила продолжение.

Суд в Рогачеве рассмотрел протокол, составленный на 42-летнего Дмитрия Шевченко, который оскорбил 13-летнего Данилу. Суд за выражение «Ты еще сдох, щенок?» В сторону малолетнего наказал мужчину штрафом в размере 5 базовых величин (127 рублей), сообщает «Радыё Свабода».

Дмитрий 29 октября вернулся после отбытия наказания на «химии» за избиение Данилы на спортивной площадке. В прошлом году на этой площадке в Рогачеве возник конфликт. Дети играли в футбол. Вмешались взрослые. Будучи в подпитии, Дмитрий набросился на 12-летнего Данилу и избил его. До этого он угрожал Даниле насилием, ругался. Эксперты насчитали «не менее восьми мест приложения травмирующей силы».

В феврале суд приговорил Дмитрия к «химии» на полтора года за хулиганство. Он попал под амнистию и 29 октября освободился. Родители Данилы не знали об этом.

«1 ноября сын пошел в магазин за продуктами и вернулся сам не свой. Говорит: «Мама, у меня неприятности». Он рассказал, что со спины к нему подошел Шевченко и сказал: «Ты еще не сдох, щенок?» Говорю, что не может такого быть, он же на «химии». Но позвонила в милицию, потом на «химию» и узнала, что он освободился по амнистии», - рассказала Наталья, мать Данилы.

Милиция составила административный протокол за оскорбление.

42-летний Дмитрий в суде отрицал свою вину. Он говорил, что действительно был в магазине 1 ноября - приобретал морковь и лук. К малолетнему он якобы не подходил, ничего ему не говорил и даже не узнал Данилу. Вместе с тем 28 ноября он давал показания милиции, что узнал Данилу, но ничего не говорил ему.

В суде просмотрели видео с камеры наблюдения в магазине. На записи видно, как мимо Данилы проходит Дмитрий, смотрит на школьника и что-то говорит в этот момент. «Губы у вас шевелятся», - заметила судья. «Мимики никто не отменял», - отреагировал житель Рогачева.

После заседания в комментарии журналистам Дмитрий объяснял, что что-то бормотал себе под нос - возможно, напоминал себе, что «морковь купил, лук купил». «Когда идешь в магазин, то, чтобы не забыть о покупках, говоришь сам с собой», - добавил Дмитрий.

Допросили в суде и школьника.

- Эта фраза унижала твою достоинство и честь?

- Да.

- Она прозвучала в унизительной форме?

- Да.

- Можешь свои чувства передать?

- Страх.

Мать школьника представляла его интересы в суде. Она напомнила, что Дмитрий 29 октября освободился, но не раскаялся, так как уже 1 ноября угрожал жизни ее сына. «Когда его судили за избиение Данилы, выступили свидетелями 15 человек, в основном дети. Он говорил на суде, что все они лгут, не признавал своей вины», - отметила Наталья.

«Люди начали просто заниматься зарабатывания денег. Я не верю ни одному слову, которое говорит их сын. Я написал ходатайство, чтобы психолог провел с ним беседу и определил, врет парень или нет. Вот родители просят, чтобы их сына оградили от меня. Так извините - мы не в Америке живем, а в одном дворе », - высказался Дмитрий.

Суд пришел к выводу, что оснований не доверять показаниям малолетнего нет, так как Данила в день инцидента сразу рассказал все матери, они обратились в милицию, потребовали запись с камеры наблюдения в магазине. На записи видно, что Дмитрий поворачивал голову в сторону Данилы. Суд признал, что фраза «Ты еще не сдох, щенок?» имело место.

«Не знаю, довольны ли мы решением суда, могли бы и больше дать штрафа. Но что делать дальше? Мы боимся за сына — за то, как ему на улицу ходить. Не будешь же его дома держать! А тот выпьет - и кто знает, что ему придет в голову», - рассуждает мать Данилы.

Но вдруг на крыльцо суда выходит Дмитрий и бросает в сторону журналистов и родителей Данилы: «Это не конец! Это только начало!». «Только попробуй еще раз подойди к нашему сыну», - реагирует Наталья.