Из года в год в кошельках поляков остается все больше денег 1 12.12.2019, 13:50

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Фото с сайта wyborcza.biz

Речь идет о реальных доходах, после вычета всех налогов и взносов.

Из года в год в кошельках поляков остается все больше денег. Об этом сообщает Министерств финансов Польши. Речь идет о располагаемом доходе, то есть о сумме дохода после вычета всех налогов и взносов.

Минфин Польши сообщил, что за последние два года средний располагаемый доход среднестатистической польской семьи с двумя детьми увеличился с 90 до 100 тыс. злотых в год (около 23 тыс. евро). Предполагается, что в следующем году эта сумма увеличится еще на 10 тыс. злотых, передает «Польское Радио».

В Министерстве финансов также отметили, что увеличение доходов почувствовали на себе и пожилые поляки. Так, по сравнению с прошлым годом, средний чистый доход в семье из двух пенсионеров увеличился на 3000 злотых – до 24 тыс. злотых в год (около 5,7 тыс. евро).