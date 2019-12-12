ТД «Ждановичи» продал один из своих крупных активов 2 12.12.2019, 14:01

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Завод работает в пяти километрах от Минска с 2014 года.

Группа компаний «А-100 Девелопмент» купила Завод современных бетонных конструкций, рассказал совладелец группы компаний «А-100» Александр Центер. Ранее это предприятие контролировалось крупным бизнесменом Виталием Курило. Принадлежал завод ТД «Ждановичи», сообщает tut.by.

Завод работает в пяти километрах от Минска с 2014 года. По словам Центера, они купили это предприятие, чтобы строить быстрее, эффективнее и не дороже. «А-100 Девелопмент» хоть и будет теперь делать панели сама для себя, но от сотрудничества с другими ДСК не отказывается. Но требования к этим заводам будут выше.

До этого завод контролировался зятем умершего владельца ТД «Ждановичи» Шигалова Виталием Курило. Он же владелец футбольной «Ислочи» и франшизы KFC в Беларуси. Завод принадлежал ТД «Ждановичи».

Эта сделка — одна из крупнейших в стране, говорят в «А-100». Она окажет влияние на развитие девелоперского рынка в Беларуси. Сумму сделки пока не раскрывают.

Судя по словам Центера, торг по цене был. Он назвал Виталия Курило сильным переговорщиком и отметил, что сделка была взаимовыгодной.

Оборудование на заводе роботизировано и компьютеризировано. Это дает возможность отойти от типовых решений в сфере жилой недвижимости и создавать все больше домов с нестандартной архитектурой, креативными фасадами, новыми планировочными решениями, разнообразными типами квартир, функциональными пространствами вне квартир.

Завод «Современные бетонные конструкции» — предприятие, работающее по европейским стандартам, говорят в «А-100». Производственная мощность обеспечит застройщику 180 000 квадратных метров жилья в год, что полностью покроет потребности «А-100 Девелопмент». В перспективе застройщик рассматривает возможность оказывать услуги по изготовлению железобетонных конструкций для других компаний.

— Покупка завода — следующий шаг в повышении качества продукта, ведь сейчас мы сможем контролировать еще и этот этап строительной цепочки. Кроме того, для нас как застройщика — это огромная свобода: и в архитектуре зданий, и в планировочных решениях, и в технических характеристиках конструкций, и в фасадах будущих объектов. Также мы сможем на 100% исполнять заявляемые сроки строительства. Важным преимуществом этого завода является возможность изготавливать конструкции для строительства зданий нежилого назначения: школ, детских садов, многоуровневых паркингов, офисов, торговых центров, — говорит директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Александр Центер также отмечает, что покупка завода вяжется и с поручениями, которые были даны на прошлогоднем совещании у Александра Лукашенко. В частности там шла речь о том, что поддержка на стройрынке будет применятся тем предприятиям, которые обеспечивают полный цикл.

«А-100 Девелопмент» строит «Новую Боровую», «Зеленую гавань», «Пирс», а также будет реализовывать квартал на месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы.