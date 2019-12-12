Путин измотан, он устал 5 Александр Кушнарь, «Обозреватель»

12.12.2019, 14:11

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Московского сатрапа лишили самого главного.

Показ "Слуги" отменен. Что здесь сказать? Кремлевские кукловоды, видимо, все-таки посчитали, что риски, которая несет украинская "культурная прививка", не стоят иллюзорной возможности "заработать" на "братстве".

Но само начало показа на российском телевидении сериала "Слуга народа" – было попыткой вернуть не Украину в московской стойло, а российское население – в объятия мифа об "одном народе".

Тот факт, что украинцы – это в значительной степени полная противоположность россиян, принципиально не может быть воспринят дегенеративными руководителями метрополии. Вопрос только в том, какова цель возрождения этого мифа. Уж не в том ли, что Путин на самом деле попросту измотан развязанной им войной? Я никогда не верил в его безумие. Расчетливый ум преступника – не более. Как следует из слов Венедиктова, кремлевский людоед вовсе не прочь быть "частью" Европы – на "особых правах".

Нынешний тупик, в котором оказался Кремль благодаря колоссальным усилиям, героизму и терпению украинской патриотической части, лишает московского сатрапа самого главного – возможности наслаждаться местом в европейской истории. Задача Киева и всего международного сообщества – не позволить российскому президенту выйти из той политической тюрьмы, куда он был заключен в 2014 году. Путин должен остаться в памяти потомков как прожорливый радиоактивный мутант с признаками интеллектуального вырождения, а не как "собиратель земель", успешно продававший Европе газ и "русское величие".

Александр Кушнарь, «Обозреватель»