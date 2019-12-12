В Бельгии родился редчайший белый носорог 12.12.2019, 14:27

Фото: Pairi Daiza/Facebook

25 ноября на свет появился здоровый малыш.

В 60 километрах от Брюсселя находится один из крупнейших зоопарков Бельгии — Pairi Daiza, открытый в 1994 году. Здесь живут 600 видов животных и птиц — в общей сложности 4000 особей на территории 65 гектаров. В их числе — три взрослых южных белых носорога: самец по кличке Джоби и две самки — Элеонор и Мадиба, пишет National Geographic.

Белый носорог — крупнейший представитель семейства: масса самцов может достигать пяти тонн, длина тела — 4,2 метров. Цвет в названии рода не имеет отношения к окраске животного: считается, что голландцы, рассказывая о морде носорога, использовали прилагательное «wijd» («широкий»), однако британцы услышали слово как «white» — «белый».

Главное отличие белого носорога — широкая плоская верхняя губа, приспособленная для откусывания травы с поверхности земли. В свою очередь черный носорог, имеющий заостренную верхнюю губу, с ее помощью захватывает листву с кустарников.

Род белых носорогов включает в себя два вида, но если популяция южных белых носорогов (лат. Ceratotherium simum simum) насчитывает около 21 000 особей, то северных белых носорогов (лат. Ceratotherium simum cottoni) на планете почти не осталось.

Такая же участь могла постигнуть и южный подвид: к началу XX века популяция сократилась до нескольких сотен животных. Совместными усилиями зоозащитников численность снова удалось восстановить, но до сих пор браконьерство остается главной угрозой.

Многие зоопарки мира, в том числе бельгийский, участвуют в программах по восстановлению популяции белого носорога. В 2016 году Элеонор родила малыша, получившего кличку Сетемба и он также живет в Pairi Daiza. А первый детеныш Мадибы был отлучен от матери и отправлен в испанский зоопарк в рамках программы разведения в условиях неволи редких видов животных.

Теперь Мадиба вновь принесла потомство: 25 ноября на свет появился здоровый малыш. К концу года и Элеонор снова должна стать матерью. Обе самки зачали естественным путем.