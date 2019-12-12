закрыть
12 декабря 2019, четверг, 16:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Фотофакт: В Слонимской больнице пациентов кормят картошкой в мундирах

18
  • 12.12.2019, 14:50
  • 2,548
Фотофакт: В Слонимской больнице пациентов кормят картошкой в мундирах

Паек сравнили с порцией в блокадном Ленинграде.

В Слонимской больнице больным на обед дают картошку в мундирах. К картофелю еще - кусочки хлеба и вареной колбасы.

Об этом жители Слонима сообщают на страницах слонимских сайтов, передает «Радыё Рацыя».

В комментариях - разные высказывания. Больше всего люди пишут в комментариях, что обед можно сравнить с питанием во время блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны. В других комментариях сообщается, что не лучше кормят и в Гродненской детской больнице.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников