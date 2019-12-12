Фотофакт: В Слонимской больнице пациентов кормят картошкой в мундирах

Фотофакт: В Слонимской больнице пациентов кормят картошкой в мундирах18
- 12.12.2019, 14:50
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Паек сравнили с порцией в блокадном Ленинграде.
В Слонимской больнице больным на обед дают картошку в мундирах. К картофелю еще - кусочки хлеба и вареной колбасы.
Об этом жители Слонима сообщают на страницах слонимских сайтов, передает «Радыё Рацыя».
В комментариях - разные высказывания. Больше всего люди пишут в комментариях, что обед можно сравнить с питанием во время блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны. В других комментариях сообщается, что не лучше кормят и в Гродненской детской больнице.