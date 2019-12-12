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В Беларуси хотят увеличить базовую величину

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  • 12.12.2019, 15:40
В Беларуси хотят увеличить базовую величину

Штрафы увеличатся.

В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине. Об этом tut.by сообщили в Минфине.

Увеличение базовой величины, как ожидается, произойдет с 1 января 2020 года.

В последний раз ее повышали с 1 января 2019 года (с 24,5 до 25,5 рублей), а до этого — с 1 января 2018-го (с 23 до 24,5 рублей).

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.


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