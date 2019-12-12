«Газпром» против Кремля – кто кого? Сергей Климовский, «Обозреватель»

12.12.2019, 15:34

В российской власти назревает новый конфликт.

Кремлевские любители закрутить вентиль на трубе и устроить войну дозакручивались до того, что уже ничего не могут закрутить. Стратегия нефтегазовой войны, которую с 2002 г. Москва ведет против Украины и на которую израсходовала уйму деньги, уперлась в непреодолимые обстоятельства и терпит крах, очевидный самому Кремлю. Но если на "фронте" нефти Кремль 3 декабря признал свое частичное поражение, то на "фронте" газа он готов начать активные, но бессмысленные боевые действия, если судить по "газовому" итогу "нормандской" встречи в Париже 9 декабря.

Украина и ЕС всячески предостерегают Кремль от этой глупой выходки с перекрытием в январе транзита газа. Премьер-министр Гончарук 8 декабря в очередной раз специально для Кремля заявил, что Украина закачала в хранилища достаточно газа, чтобы пережить отключение транзита и "горячую" фазу газовой войны. Из ЕС тоже дают понять Кремлю: этого не стоит делать.

В активную оппозицию к Кремлю ушел даже послушный "Газпром", которому мало нравится идея отключить в январе транзит газа в ЕС через Украину, чтобы наказать всех. С конца ноября "Газпром" на своих медийных ресурсах не только усилил общую критику путинского режима, к ней все уже привыкли, но и стал открыто атаковать саму 20-летню стратегию строительства трубопроводов в обход Украины. Больше того, "Газпром" не ограничился своими СМИ вроде "Дождя" и обратился к радиостанции "Свобода", чтобы так вразумить Кремль.

На "Свободе" и в медиа-группе "Газпрома" в ноябре-декабре прошла серия интервью с пожилым Михаилом Крутихиным, историком и востоковедом, а также экспертом рынков нефти и газа, который разнес в щепки не только "Силу Сибири" и идею перебрасывать газ из ЕС в Китай, но и 20-летнию стратегию Кремля: вырыть все трубы, ведущие в Украину, и закопать их в обход ее. Крутихин абсолютно справедливо обвинил группу кремлевских олигархов-трубоукладчиков – братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко в обогащении на закапывании труб в угоду геополитической блажи "чекистов", правящих на России.

Крутихин считает минимум экономически неперспективной эту стратегию, начатую в 2002 г. с пуска двух нефтепроводов в обход Украины – одного к Новороссийску, другого к Балтике – севернее Петербурга и строительства там нефтеналивных портов в Усть-Луге и в Приморске. В своих выводах он опирается на официальные расчеты, предоставленные ему "Газпромом", который делал их по заказу Кремля задолго до нападения РФ в 2014 г. на Украину.

Кремль, разумеется, может записать Крутихина и "Газпром" в иностранные агенты. Но тут, как говорится – "Дедушка старый – ему все равно", – Крутихин 1946 г. рождения, а "Газпром" – иноагент звучит комично. Впрочем, на "Дожде", и не только, в иноагенты записаны и Путин с братией. О том, что РФ правит иноагент Путин говорят и в КПРФ, и у "белой" оппозиции типа Гиркина. Нормальная шпиономания "совка", каким ментально и осталась РФ. Но есть одно отличие. Раньше требовалось указать, агентом какой разведки был обвиняемый и просто "агент мирового империализма" проходило редко. Теперь это не обязательно. Достаточно просто – "иноагент", без уточнений на каких иностранцев или инопланетян работает.

Но волнение "Газпрома" имеет вполне земное объяснение. "Газпром" очень боится за свою репутацию. Поэтому Крутихин в интервью упорно настаивал: "Газпром" – это не политическое оружие Кремля, как утверждают его знакомые из США, а абсолютно чистая коммерческая организация, которая руководствуется только мотивами прибыли и общей пользы.

Еще больше "Газпром" боится, что "чекисты" до 1 января запретят ему заключать договор транзита с Украиной, а затем потребую устроить в разгар зимы "маленькую и победоносную" газовую войнушку с отключением. "Чекистам" будет приятно ощутить себя крутыми пацанами, а вот репутация "Газпрома" пойдет под откос безвозвратно, а с ней и все контракты в ЕС. О "Северном потоке-2" после такого финта можно будет и не заикаться. К тому же он уже мало интересен фирмам-трубоукладчикам из ЕС, нанятым "Газпромом". Они свое уже с него поимели, а еще сто км укладки труб – это не весть что, и точно не стимул лезть под санкции США. Единственный в РФ морской трубоукладчик, по словам Крутихина, стоит возле Сахалина, и когда он еще дойдет до Балтики. Вдобавок у него еще и проблема с диаметром труб.

Топ-менеджменту "Газпрома" совсем не хочет вот-так просто взять и отдать США и Катару газовый рынок ЕС, а вместе с ним валюту, загранкомандировки и другие приятные вещи лишь потому, что "чекистам" опять захотелось повевать. При таком ходе событий "Газпром" потеряет свой крутой статус в РФ и превратится в прозаичный облгаз, занятый выбиванием денег за газ со старушек и силовиков.

В идею переброски газа из ЕС в Китай в "Газпроме" не верили никогда. Не верили по техническим причинам, о чем и докладывали Кремлю еще в 2012 г., когда замышлялась "Сила Сибири". Написали тогда честно, что "Сила Сибири" не окупится почти никогда. Но "чекистам" видней и в 2014 г после санкций за нападение на Украину они решили – "Силе Сибири" быть. В результате: строили, строили, наконец, построили, и офигели.

Два этих крупных и неумолимых обстоятельства: потеря репутации, статуса и рынка плюс нереальность переброски газа из ЕС в Китай и заставляют "Газпром" гнать "волну" на Кремль, чтобы удержать того от январской газовой войны. Поэтому "Газпром" готов отдать Украине долг по Стокгольмскому арбитражу хоть деньгами, хоть газом, подписать контракт на транзит на 10 лет, а не на год, и вернуться к бизнесу как обычно, продавливая "Северный поток-2". Тем более, что при самых лучших для "Газпрома" раскладах этот "поток" раньше, чем к 2022 г. на полную мощность не выйдет, а там его караулит Третий энергопакет ЕС. Так что, в самом оптимальном варианте для "Газпрома" все смутненько, а тут еще неуемная тяга "чекистов" к коллективному самоубийству на фоне серьезного краха стратегии "в обход Украины" на нефтяном "фронте".

Этот крах зафиксирован де-юре 3 декабря в Загребе подписанием "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" договора о продлении транзита нефти в ЕС через Украину на 10 лет до 1 января 2030 г. Договор подписан с той самой Украиной, которой по данным российской разведки и "ученых", нет и не может быть. По мнению "Укртранснафты" его условия для нас вполне приемлемые: технический аспект осталась без изменений, внесли их только в порядок оплаты и формирования тарифа прокачки.

В вопросе нефти "взбесившаяся бензоколонка" пошла на попятную не только ввиду падения цен на нефть, начавшегося после аннексии Крыма, но и по другим причинам. В их числе и провал той нефтяной войны с Украиной, которую Россия вела против нас еще с "нулевых" под разговоры о дружбе, братстве, одном народе и прочей лабуде.

С 2002 по 2011 г. Москва построила и запустила три нефтепровода в обход Украины – два к Балтийскому морю и один к Черному в Новороссийск. В результате средний объем прокачки нефти по трубопроводам Украины снизился в 2,5 раза с 49-51 млн. тонн в год к 2002 г. до 14-18 млн. тонн к 2011 г. Вроде как победа – Украине насолили, но не полная, – после почти 20 лет "нефтяной войны" договор о транзите все-таки пришлось подписать.

Кремль так и не смог совсем отключить украинскую ветку нефтепровода "Дружба", несмотря на ряд технических факторов, благоприятных этому замыслу: меньший диаметр труб, наличие в мире огромного флота танкеров для нефти, не в пример газу, высоких цен и т.д. Кремлю пришлось продлить украинско-российскую "дружбу" по нефти на 10 лет, тем более что белорусскую ветку "Дружбы" в этом году испортили хлором и еще чем-то.

Разумных и объективных причин для строительства нефтепроводов в обход Украины и отказа от двух веток советских экспортных нефтепроводов по ее территории не было. Тем более, что Одесская ветка идеально удовлетворяет экспорт в южном направлении. Если в Кремле сидели хотя бы просто умные люди, а не "старшие братья", то они продлили бы ее от Одессы до греческого порта в Салониках и избежали бы заторов в Босфоре. В крайнем случае, – до румынской Констанцы и оттуда гнали бы нефть к Адриатике по имеющейся трубе, углубляя "Дружбу".

Вместо этого они в "нулевые" проложили новую ветку Тихорецк-Новороссийск-2 от слободы Родионово-Несветайской в Ростовской области длинной почти в 500 км. В 2016 г. запустили еще и ветку Тихорецк-Новороссийск-2 длинной в 224 км до "Грушовой". В Кремле уже в "нулевые" сделали ставку на превращение портов Новороссийска и Туапсе в "краны" нефти на экспортные и упорно гнут эту линию до сих пор, – в 2019 г. начали в Дагестане реконструкцию старого нефтепровода Баку-Новороссийск.

Цель ее – увеличить мощности прокачки – слегка странная, поскольку Азербайджан почти отказался от услуг российской "Транснефти" с 2006 г., когда заработала ветка нефтепровод Баку-Тбилиси до турецкого порта Джейхан на Средиземном море. В 2018 г. нефтепровод Баку-Новороссийск был загружен лишь на 60% своих мощностей – через него прошло всего 3,3 млн. т нефти из 5,3 млн. возможных.

Но россияне упорно продолжают выкапывать и закапывать трубы в этом направлении, вопреки тому, что азербайджанская госкомпания "SOCAR" после 2006 г. больше чем 1,5 млн. т через нефтепровод Баку-Новороссийск не прокачивала и прокачивать не хочет. В 2014 г. она прокачала минимум – 930 млн. т. "SOCAR" предпочитает нефтяные порты Грузии и Турции по трем причинам: русские транзитные тарифы – самые "дешевые" и запутанные в мире, русские "химичат" с ценой азербайджанской нефтью, которая дороже российской, и оккупация Карабаха.

"SOCAR" обещает прокачивать лишь около 1 млн. т в год нефти через Новороссийск, но "Транснефть" упорно носится с идеей заполнить эту трубу нефтью на 110%, для чего и реконструирует станции перекачки. В результате всплыли три проблемы.

Первая, – заторы из танкеров на Босфоре, поскольку через Новороссийск проходит с 2017 г. свыше 60 млн. т нефти в год. Для ее вывоза требуется 40-45 тыс. судозаходов танкеров в год, в результате чего и возникают заторы из них на Босфоре. С 2019 г. танкера могут простаивать до двух недель в ожидании прохода. Одновременно рядом простаивает украинская ветка "Дружбы" и новенький нефтепровод Одесса-Броды. Казалось бы, – вози нефть танкерами из Новороссийска в Одессу, гони ее по трубе до Брод в ЕС и радуйся, но это не подходит "старшим братьям". В результате даже Янукович – друг России на всю голову, смог гонять по нему лишь контрабандой венесуэльскую и иранскую нефть.

Вторая проблема возникла у Турции и самой РФ. Порт Новороссийска, через который идет 20% всех морских перевозок РФ, заполнили танкеры и в нем стало не повернуться. Вдобавок шторма осенью и зимой не всегда позволяют осуществлять их налив. Это стало одним из стимулов для Кремля захватить Крым, построить туда железнодорожный мост и перенаправить в Севастополь грузы, от которых задыхается Новороссийск. Чисто русское решение проблемы, поскольку Босфор не резиновый, и все из Черного моря плывет через него. В результате турки с 2018 г. активно строят канал параллельно Босфору, который намерены закончить в 2023 г. В московской байке об украинцах, выкопавших Черное море, пора их заменить на турок, а россиянам приготовиться возместить Турции затраты на этот канал. Называется: сэкономили на зло кондуктору.

Третья проблема в структуре экспортной нефти, идущей через реконструируемую в Дагестане полупустую трубу Баку-Новороссийск. В 2017 г. 80% ее составляла казахская нефть, шедшая по трубе вдоль Каспия. На азербайджанскую приходилось около 3%, все остальное – так называемая "российская", выкаченная из Башкирии, Татарстана и других окрестностей. Эта нефть течет в Новороссийск и по другой ветки от Самары, но ее ресурс ограничен. Будет как с Украиной и Беларусью, откуда Москва выкачала и продала на Запад все, что смогла. Лукашенко 5 декабря грустно вспоминал, как раньше в Беларуси добывали 9 млн. т нефти в год, а теперь только два, – все высосали и продали совковые москали, еще и глумятся над белорусами.

Кремль занялся реконструкцией трубы Баку-Новороссийск и смежных с прицелом на то, что будут построены нефтепроводы по дну Каспийского моря. В 2018 г. пять стран Прикаспия, наконец, договорились с РФ в Баку, что она не будет запрещать такие потоки, из-за чего с 1996 г. и буксовал проект газопровода из Туркмении в Азербайджан и далее через Турцию в Европу. В 2018 г. Кремль все-таки сдался, опасаясь, что Туркменистан, Узбекистан и Казахстан вместе с компаниями из Европы начнут такие проекты, начхав на РФ.

Москве очень хочется, чтобы все потоки шли через нее, но у Азербайджана с Турцией и у Ирана, особенно после ухода "диктатуры мулл", гораздо больше оснований пропустить их через себя. В такой ситуации, чтобы перетянуть эти потенциальные трубопроводы на территорию РФ, в Кремле резко вспомнили о трубе "Дружба" в Украине и дали команду "Транснефти" подписать на всякий случай договор на 10 лет с "Укртранснафтой".

Теперь позиция Москвы будет очень занятной – трубопроводы по дну Балтики – это для экологии хорошо, а по дну Каспия – плохо, надо прокладывать их по суше. Тем более, что в РФ есть их сеть, связанная с пустующей украинской веткой "Дружбы", так почему бы ее немножко не наполнить, особенно когда цены на нефть пошли вниз и неведомо, что будет дальше. Самое время опять переименовать "бандеровцев" в "братский народ", пока ситуация с ценами, Каспием и остальным не прояснится.

Стратегия "в обход Украины" на "нефтяном фронте" проваливается, но на "газовом" в Кремле склонны ее продолжать и в январе всерьез повевать, к ужасу "Газпрома", да еще и при недостроенном "Северном потоке-2". "Газпром" и Кремль вошли в настоящий, а не в показушный конфликт, исход которого станет понятен к 31 декабря, крайнему сроку для подписания договора о транзите газа. Проблема транзита власти, о которой в РФ говорят целый год, вряд ли решится 31 декабря, хотя Ельцин в 1999 г. решил ее именно в тот день.

Сергей Климовский, «Обозреватель»