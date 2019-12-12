Почему Лукашенко боится европейских флагов? Кирилл Василевский

12.12.2019, 15:59

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ФОТО: «БЕЛСАТ»

Есть один немаловажный момент.

Казалось бы все уже высказались про акции 7 и 8 декабря в Минске. Чтобы не повторятся, обращу внимание на один немаловажный момент.

Как правило, тихари и провокаторы особо активны на начальном этапе массовой акции. Еще не все лидеры подошли, людей мало, никто не знает, как себя будут вести власти. Короче, самое удобное время для провокаций.

Так было и 7 ноября на Октябрьской площади. Целью провокаторов были флаги Европейского Союза. Неизвестные молодые люди, усиленно изображавшие из себя работяг из Шабанов и убедительно дышащие перегаром, стали вырывать их из рук активистов. Сначала молча, затем, когда вмешались журналисты, начали кричать что-то про «загнивающую Европу» и про то, что «настоящие патриоты с таким флагом не стоят».

Сначала подумал, что может реально какой подвыпивший житель столичного «спальника» решил выйти на площадь и не совсем сориентировался в ситуации. Такое бывает, сам видел на маршах «нетунеядцев». Но потом вспомнил другие последние акции и понял, что не просто так у них вызывают аллергию синие полотнища со звездами.

Европейский Союз — главный геополитический противник и конкурент для Путина и Лукашенко. Не Беларусь, не Украина, которые они за страны не считают. И даже не далекая Америка. Конкурент не только геополитический, а еще экономический, военный, эстетический, ценностный. Именно с Европейским Союзом Кремль и его союзники воюют на всех фронтах. В Украине — террором, в Беларуси — пропагандой и такими маргиналами, главная задача которых — не допустить появления «вражеского» символа.

Провокаторов быстро прогнали с площади. Марши по центру Минска прошли под бело-красно-белыми и европейскими флагами, как должно быть в европейской стране. Не хватало только лозунга из далеких 90-ых, который мне довелось слышать только в раритетных видеороликах. Беларусь — в Европу, Лукашенко — куда-то в противоположном направлении. Слышали? Помните? А он помнит, поэтому так боится европейской символики на улицах. Она ему про альтернативу напоминает.

Кирилл Василевский, специально для Charter97.org