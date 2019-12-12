Зеленский назвал пять условий успеха Украины 13 12.12.2019, 16:02

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Президент страны опубликовал «формулу будущего».

Президент Украины Владимир Зеленский в своей колонке для спецвыпуска журнала НВ «Мир в 2020» назвал пять составляющих «формулы будущего» для Украины.

Это первая авторская колонка Владимира Зеленского с момента его избрания президентом. Она опубликована в спецпроекте НВ по эксклюзивной лицензии британского журнала The Economist — номере, посвященном прогнозам мировых лидеров мнений на 2020-й год.

Президент Украины признает, что сейчас страна не может претендовать на глобальное лидерство «в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых» или же «в технологиях и промышленном потенциале».

«Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе», — убежден Зеленский.

По его словам, подобная «формула будущего для Украины» состоит из пяти составляющих.

Первая из них — мир. «Без мира никакого развития быть не может, — напоминает президент. — Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей».

Вторым фактором президент называет «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Сюда он включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Третий фактор — инвестиции. «Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса», — поясняет Зеленский.

Четвертый — «качественно иная инфраструктура». «И это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная», — пишет президент.

Наконец, пятым фактором он называет народовластие. «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента», — заключает Зеленский.