Брестский Бэнкси нарисовал новую картину вместо замазанной 1 12.12.2019, 16:12

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Уличный художник продолжает поднимать острые социальные темы.

В Бресте анонимный художник нарисовал на заборе новый рисунок, посвященный так называемыми белорусским выборам, пишет сайт телеканала «Белсат».

Уличный художник в Бресте продолжает поднимать острые социальные темы. Его уже прозвали местным Бэнкси – своими рисунками он поднимает проблемные вопросы и при этом сохраняет анонимность. И вот – порция новых произведений художника.

В центре Бреста 29 ноября появился рисунок, посвященный недавним так называемым выборам. В прозрачной урне для голосования – аккуратно сложенные бюллетени, словно их туда кто-то положил. И чьи-то черные следы, ведущие к ящику.

Изображение провисел недолго, примерно неделю. Потом коммунальщики его зарисовали. А 9 декабря на том же самом месте появился новый рисунок, показываещий выбор без выбора.