Почему в Беларуси дорожают доллар и евро? 5 12.12.2019, 16:32

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В будущем все будет зависить от форс-мажоров.

Как объяснить рост курсов иностранных валют во второй половине ноября в Беларуси? Чего ждать от валют в следующем году? Об этом корреспондент «Белсата» поговорил с экономистами.

В Беларуси со второй половины ноября заметно выросли курсы всех трех основных для нас валют – доллара, евро и российского рубля. По данным Нацбанка, 19 ноября доллар стоил 2,0455 рубля, а 12 декабря – уже 2,1143 (рост на 3,36%). За это же время курс евро вырос на 3,81% (до 2,3436 рубля), а российский рубль – на 3,94% (до 3,3269 белорусского рубля за 100 российских рублей).

Рост курсов валют в 2019 году

В этом году это не максимальные значения ни доллара, ни евро. Но в чем причины такого стабильного роста?

У людей стало больше денег?

Старший аналитик «Аlpari» Вадим Иосуб говорит, что причин снижения курса рубля может быть две. Во-первых, одному или нескольким крупным для Беларуси предприятиям до конца года понадобилось валюта – например, для возврата кредита или оплаты импортного контракта.

«И бросились в сжатые сроки эту валюту покупать. С учетом того, что белорусский рынок имеет маленький объем, покупка валюты в короткий срок около нескольких десятков миллионов долларов может серьезно ослабить курс белорусского рубля», – заявил экономист.

Второй фактор, который мог бы повлиять на рост курсов иностранных валют, это длительный, в течение нескольких лет, опережающий рост зарплат по сравнению с ростом производительности труда. То есть зарабатывать люди стали больше, чем можно. Рано или поздно это должно было сказаться на валютном рынке, уверен эксперт. Кстати, по сведениям Нацбанкм, в ноябре в разы упала чистая продажа валюты гражданами – читай, люди стали меньше менять валюту на белорусские рубли в обменниках.

Как менялся курс доллара с 12 ноября по 12 декабря. данные Нацбанка

«У народа стало больше денег. С одной стороны, снижается необходимость сдавать валюту из сокровищницы, с другой – увеличивается возможность валюту покупать. Результат этого мы и наблюдаем», – подчеркнул старший аналитик «Аlpari».

С тем, что причиной роста курсов является увеличение спроса на валюту, согласен и научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Олег Мазоль. Но вместе с тем, по его мнению, может быть и другая причина: например, Нацбанк захотел поддержать белорусских экспортеров и немного ослабил рубль.

«Никто не хочет большого укрепления белорусского рубля, так как это негативно влияет на конкурентоспособность нашей продукции», – заявил экономист в комментарии.

Лишь бы не было форс-мажоров

Чего ждать на валютном рынке в 2020 году? Олег Мазоль говорит, что если не будет шоков, если цена барреля нефти не опустится ниже 55 долларов, курс американской валюты к концу 2020 года можно составить 2,25 рубля.

По мнению Вадима Иосуба, в следующем году доллар может подорожать приблизительно пропорционально предполагаемой инфляции – на около 5%, то есть до 2,2 рубля. Но это при условии, что не случится никаких дополнительных форс-мажоров в белорусской экономике, а также не изменится курс доллара на мировых рынках.

Не смотря на то, что власти пообещали в следующем году повысить пенсии и зарплаты бюджетникам, экономист не ожидает, что это отразится на курсе доллара.

«Скорее всего, это (повышение зарплат. – прим.) будет касаться наиболее бедной части бюджетников. И даже после роста доходов больших излишков у них не получится. То есть люди раньше меньше еды покупали, а теперь смогут немного больше покупать», – считает Вадим Иосуб.

По его словам, в этой категории граждан вряд ли рост доходов позволит побежать в обменник и как-то повлиять на курсы валют.