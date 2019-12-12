В Тихом океане затонула российская подводная лодка «Чита»7
- 12.12.2019, 17:21
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Она затонула во время буксировки.
В заливе Восток при буксировке из Владивостока в Находку затонула списанная субмарина Тихоокеанского флота России.
Об этом сообщает "Росбалт".
Как уточняют источники, речь идет о подводном корабле Б-260 "Чита" длиной 72 м.
По сообщению Росморречфлота, корма подлодки опустилась на дно. Глубина залива составляет 47 м, так что нос торчит над водой.
Лодку без экипажа и топлива тянул буксир. Предполагалось, что ее примет на утилизацию находкинский завод "Аскона".