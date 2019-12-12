Как кормят и в каких условиях лечат в лукашенковской больнице 12.12.2019, 17:33

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Эта больница обошлась бюджету в €100 миллионов.

5 фактов о больнице для випов, где могут лечиться и обследоваться и другие люди – за деньги, представляет «Салiдарнасць».

В этой клинике санитарке платят больше, чем преподавателю медколледжа

Судя по базе вакансий, санитарке в лукашенковской клинике обещают платить среднюю зарплату 570 рублей, уборщице прачечной — 460 рублей.

Для сравнения: преподавателю (врачу-хирургу по специальности) в Слуцком медколледже предлагают зарплату 465 рублей. В базе вакансий по столичным клиникам санитаркам предлагают зарплату 350 рублей.

Как пациентов делают счастливыми

В какой еще больнице вы увидите на стенах произведения современного искусства? Интерьеры лукашенковской клиники украшают работы студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников академии искусств: от живописи и графики до фотографии и инсталляций. Художественный проект называется «Счастье».

В клинике работает родной брат Ирины Абельской

Бывший личный врач главы Беларуси Ирина Абельская много лет руководит медцентром.

Здесь же работает ее родной брат — рентгено-эндоваскулярный хирург, заведующий рентгенооперационной Андрей Постоялко. Брат и сестра — медики в третьем поколении, их мать — Людмила Постоялко — была министром здравоохранения в 2002-2005 годах.

Мнение: кормят как в столовой, туалеты чистые, выдают ночнушку и халат

Пациентка, которая провела в прошлом году в клинике три дня, считает, что она больше похожа на санаторий, чем на больницу. На сайте otzovik.com женщина поделилась впечатлениями от увиденного.

На первом этаже, где расположена регистратура, очень чистые туалеты. Здесь есть и бумага, и мыло, и сменные сиденья. Интересно, что в санузле в палате пациентка не нашла туалетной бумаги.

Для ожидания предусмотрены мягкие диванчики и кресла, столики с журналами, стоят кулеры с водой.

В палате и санузле есть кнопки вызова медсестры, телевизор, который показывает 50 каналов. Возле двери висит датчик, который показывает дату, время, температуру.

Кровать, по мнению женщины, удобная, матрасы отличные, белье чистое. На кровати для пациентки приготовили два полотенца, ночнушку и халат.

К тумбочке прикреплен складной столик — удобно не только обедать, но и поработать.

Еще в палате есть шкаф, с одной стороны — вешалки, а с другой разместили маленький холодильник.

Завтрак, обед и ужин приносят в палату. Все упаковано в специальный контейнер, чтобы еда была теплой, пишет пациентка.

По словам женщины, нож не дали, поэтому говядину ей съесть не удалось – нечем было порезать.

На завтрак в вип-клинике давали гречку с огромной котлетой, плюс чай с бутербродом. На обед — рыбный суп, макароны с говядиной, на ужин — плов и салат. В целом пациентка оценила больничную еду на уровне неплохой столовой.

Хочешь прикрепиться? Заплати четыре средних зарплаты

Как и обещал Александр Лукашенко во время строительства клиники, здесь обслуживают пациентов на платной основе:

— Если тебя не устраивает обслуживание в какой-то минской больнице, ты можешь прийти, заплатить деньги (поскольку не по месту будешь обслуживаться) и обслужиться здесь. Что у нас мало богатых людей, которые сегодня готовы заплатить деньги и провести какие-то исследования, чтобы установить точный диагноз?

Действительно, чтобы прикрепиться к лукашенковской клинике, нужно быть человеком небедным.

Для справки приведем цены на некоторые услуги в лукашенковской клинике: консультация профессора, доктора медицинских наук (терапевтического профиля) стоит 33 рубля 40 копеек, первичный прием гинеколога – 25 р. 71 к., консультация кандидата медицинских наук, онколога (хирургического профиля) – 35 р. 95 к., реанимационная койка в кардиохирургии – 450 р. 10 к., одноместная палата в хирургическом, урологическом или гинекологическом отделении – 75 рублей.

Комплексное медицинское обслуживание в Республиканском клиническом медицинском центре УДП для граждан Беларуси обойдется порядка 2300 долларов в эквиваленте, для граждан стран ближнего зарубежья – почти 3500 долларов, а для граждан стран дальнего зарубежья – около 4670 долларов.

Выходит, белорусу придется выложить на обслуживание в лукашенковской клинике больше 4-х средних зарплат. Вряд ли многим это по карману.