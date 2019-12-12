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В Индонезии нашли древнейший фигуративный рисунок

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  • 12.12.2019, 17:53
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В Индонезии нашли древнейший фигуративный рисунок

Ему 44 тысячи лет.

Австралийские палеонтологи нашли на индонезийском острове Сулавеси пещеру с древнейшим из известных фигуративных рисунков. На изображении, возраст которого составляет 43900 лет, можно увидеть сцену охоты. Археологи описали находку в статье для журнала Nature, пишет «Нож».

Рисунок 4,5 метра в длину находится на задней стене пещеры. На нем изображены 14 фигур, шесть из которых — звери (кабаны и буйволы) и еще восемь — вооруженные люди с чертами животных.

«Я впервые вижу нечто подобное. То есть мы видели сотни наскальных рисунков в этом регионе, но ни на одном из них не была изображена охота», — сказал глава команды Адам Брумм.

«Эти изображения — пока древнейший пример того, что наши предки могли представлять себе то, чего не существует в природе», — добавил он. По его словам, индонезийцы первыми в мире изобразили фигуры, в которых совмещается человеческое и звериное.

Прежде самым старым изображением считался набор пересекающихся линий в пещере на территории ЮАР, ему примерно 73 тысячи лет.


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