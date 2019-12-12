Брифинг Нацполиции и МВД Украины о задержании подозреваемых по делу Шеремета (Видео, онлайн) 11 12.12.2019, 18:13

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Павел Григорьевич Шеремет

Аваков заявил о задержании нескольких фигурантов дела.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании нескольких фигурантов дела и сообщении им и подозрении по делу об убийстве Шеремета. Имен министр не называл, но в соцсетях заявляли о задержании рок-музыканта, участника антитеррористической операции на Донбассе Андрея Антоненко, волонтера и медика Юлии Кузьменко и участника АТО Петра Кияна.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда" гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.