Польша добавила белорусским перевозчикам 10 тысяч разрешений 1 12.12.2019, 18:24

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Разрешения выданы до конца года.

Польша добавила белорусским перевозчикам 10 тыс. разрешений на поездки до конца текущего года. На 2020 год осталось 189 тыс. разрешений. Об этом сообщил первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович комментируя обращения перевозчиков о нехватке разрешений, передает officelife.media.

Заместитель министра пояснил, что Беларусь и Польша обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений для перевозчиков. Однако Польша использует менее 50% разрешений, в то время как белорусскому бизнесу их не хватает.

Примечательно, что на переговорах с Польшей по поводу разрешений Беларуси ставится в упрек неэффективное их использование.

Позиция Польши заключается в том, чтобы уменьшить квоту для Беларуси на 15 тыс. разрешений. Всем соседям Беларуси квоты урезали.

Размышляя над тем, что делать перевозчикам, которым не удалось получить разрешения в Польшу, Алексей Ляхнович посоветовал переориентироваться на другие рынки, с которыми налажена безразрешительная система.