закрыть
12 декабря 2019, четверг, 19:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Криушенко дебютировал в чемпионате Индонезии с гостевой победы над досрочным чемпионом

  • 12.12.2019, 18:45
Криушенко дебютировал в чемпионате Индонезии с гостевой победы над досрочным чемпионом
Игорь Криушенко

Экс-наставник сборной Беларуси прервал 16-матчевую безвыигрышную серию «Тиры».

В очередном матче чемпионата Индонезии "Тира" на выезде переиграла досрочно завоевавший чемпионский титул "Бали Юнайтед" со счетом 1:0, передает pressball.by.

Это был первый поединок триумфаторов под руководством экс-главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко.

Таким образом, "Тира" прервала 16-матчевую безвыигрышную серию.

"Тира", в 32 встречах набрав 41 очко, занимает 11-е место.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников