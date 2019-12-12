Криушенко дебютировал в чемпионате Индонезии с гостевой победы над досрочным чемпионом
- 12.12.2019, 18:45
Экс-наставник сборной Беларуси прервал 16-матчевую безвыигрышную серию «Тиры».
В очередном матче чемпионата Индонезии "Тира" на выезде переиграла досрочно завоевавший чемпионский титул "Бали Юнайтед" со счетом 1:0, передает pressball.by.
Это был первый поединок триумфаторов под руководством экс-главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко.
Таким образом, "Тира" прервала 16-матчевую безвыигрышную серию.
"Тира", в 32 встречах набрав 41 очко, занимает 11-е место.