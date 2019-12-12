закрыть
12 декабря 2019, четверг, 19:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Дело Шеремета: что сообщили на брифинге Нацполиции и МВД Украины

  • 12.12.2019, 19:30
Дело Шеремета: что сообщили на брифинге Нацполиции и МВД Украины
Павел Шеремет

Названы имена подозреваемых и основная версия убийства журналиста.

Основная версия убийства журналиста Павла Шеремета – дестабилизация ситуации в Украине. Об этом на брифинге в Киеве 12 декабря заявил заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль.

Коваль напомнил, что изначально правоохранители рассматривали четыре версии преступления, среди которых, кроме дестабилизации ситуации в Украине, были профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения и убийство по ошибке – Шеремет погиб в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле.

Следствие считает причастными к убийству журналиста Павла Шеремета пятерых человек.

"[Следователям] удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются в убийстве Павла Шеремета: [медсестра одного из парашутно-десантных батальонов] Яна Дугарь, [врач и волонтер] Юлия Кузьменко, [музыкант и доброволец] Андрей Антоненко и семья [участников АТО – Владислав и Инна] Грищенко", – сказал Коваль.

Коваль отметил, что в ходе расследования полиция допросила более 3 700 человек и провела 47 экспертиз, провела 800 выемок документов и отработала более 4 тыс. квартир.


популярное за неделю

Мнение

Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников