В Киеве появился сквер имени Павла Шеремета 2 12.12.2019, 20:36

Соответствующее решение в срочном порядке было принято на сессии городского совета Киева.

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании сквера в центре Киева в честь журналиста Павла Шеремета, передает «Новое время».

Имя убитого в 2016 году журналиста будет носить зеленая зона площадью 0,2468 гектара на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе города.

«В Киеве появится сквер имени журналиста Павла Шеремета, которого убили в столице в июле 2016 года. Так мы почтим память об известном журналисте. Этот человек достоин того, чтобы его именем назвали зеленую зону в столице», — прокомментировал решение Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно результатам общественного обсуждения, которое длилось последние девять месяцев, идею переименовать сквер поддержали 81% граждан, 19% высказались против.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала проект решения о создании в Киеве сквера имени Павла Шеремета еще в конце 2018 года.