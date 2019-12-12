Цена понтов 6 Антон Орехъ

12.12.2019, 21:01

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Антон Орехъ

Ситуация с «Адмиралом Кузнецовым» абсолютно идиотическая.

Пострадали люди и это не повод для шуток. Но ситуация же абсолютно идиотическая. Крейсер «Адмирал Кузнецов» — это одна из лучших иллюстраций к девизу нашего детства «Главное – чтобы не было войны». Этот корабль – российский единственный авианосец. Точнее, он как бы авианосец, полуавианосец. Он имеет право заходить в Черное море. А настоящим авианосцам по международным договорам это запрещено. Но других всё равно нет, поэтому гордимся тем, что имеем. Это теперь он «Адмирал Кузнецов», а когда-то назывался «Леонид Брежнев». Его заложили почти 40 лет назад, но звездный час крейсера пробил в Сирии. Куда он плыл, казалось целую вечность, выделяя в атмосферу какой-то странный черный дым, словно пароход. Или как будто на его борту проходили выборы Римского папы и, судя по черному дыму, Папу не могли выбрать до самой Сирии. В Сирии этот крейсер вообще был не нужен. Потому что воевать там приходилось с разномастными абреками, вооруженными чем попало, а главным оружием у них была жестокость и одержимость кровавыми идеями. Крейсер был нужен чисто для понта, как и стрельба по террористам из акватории Каспия. Мы показывали всю мощь своего военного потенциала, при этом практически не рискуя получить сдачи.

Тем не менее, за время похода «Адмирал Кузнецов» потерял два самолета, которые просто свалились в море. Безо всякой помощи врага. Поход обошелся в 7,5 миллиардов рублей. И после этого похода самый могучий корабль российского флота встал на ремонт! Туда-обратно – и сразу на ремонт! Ремонт – это вообще его привычное состояние. В ремонте «Кузнецов» был несколько месяцев в середине 2015 года. В начале 2016 года его снова ремонтировали. Теперь, после дымного похода на Сирию ремонтировать корабль планировали четыре года и потратить на это еще 50 миллиардов, причем, сразу сказали, что и 50 миллиардов может не хватить. Сто процентов не хватит. Потому что в прошлом году на крейсер упал башенный кран и пробил в нем дыру в несколько метров. А кран упал потому, что затонул плавучий док, где ремонтировали крейсер. Теперь загорелась целая палуба, сотни квардратных метров, покалечили людей. И черт знает что еще произойдет, прежде, чем «Адмирал Кузнецов» вернется в строй. Цена понтов – десятки миллиардов рублей, два утонувших самолета, затонувший плавучий док, дыра в борту, сгоревшая палуба и дым из трубы на весь мир. А главное – люди, которых уже не вернешь. Вот эту пробоину ничем не заделаешь и никакими миллиардами не искупишь. И всё это происходит вообще без какого бы то ни было участия противника. Весь урон гордости нашего флота мы наносим сами! На оборону тратятся огромные деньги. Обороне – главное внимание руководства страны. Непостроенные школы и недоделанные больницы – это те миллиарды, которые горят и тонут вместе с «Адмиралом Кузнецовым». Но несмотря на все усилия, история корабля – это история ремонта, переходящего в модернизацию с последующим повторным ремонтом. Не дай бог россиянам воевать всерьез. Не дай бог дело пойдет дальше путинских мультиков и телевизионного хайпа пропагандистов. Не дай бог случится что-то серьезнее дебильных наклеек «Можем повторить».

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»